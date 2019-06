VUČIĆ: Učiniću sve da Srbija izgradi dobre odnose sa SAD, ali ću govoriti šta mislim o NATO AGRESIJI

"Zamolio sam g-dina Palmera da razume potrebu pronalaženja kompromisnog rešenja, kao i da iskoristi lični uticaj, a pre svega uticaj SAD na vlasti u Prištini, da ukidanjem taksi na robu proizvedenu u centralnoj Srbiji stvore uslove za nastavak dijaloga. Zahvalni smo SAD i za podršku koju pružaju Srbiji na našem evropskom putu". - predsednik Vučić sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD Metjuom Palmerom.

