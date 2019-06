DAČIĆ U NJUJORKU UPOZORIO NA NOVA OBAVEŠTAJNA SAZNANJA: Priština planira napade na sever Kosova i osvajanje Trepče, to im je sledeći cilj! Pogledajte Dačićev govor u Savetu bezbednosti (VIDEO)

VAŠINGTON - Sledeći cilj Prištine je "osvajanje Trepče", upozorio je u intervjuu za Glas Amerike šef srpske diplomatije Ivica Dačić.

Dačić je u razgovoru, koji je vođen sinoć posle sednice Saveta bezbednosti UN, rekao da bi jedan od ciljeva mogao da bude i podmetanje raznih eksplozivnih naprava širom severa Kosova i Metohije.

"Postoje takva saznanja i mi smo to podelili za zapadnim partnerima i oni sve to znaju. To je veliki izazov i zato sam upozorio KFOR, jer im je zadatak da štite sve građane, bez obzira da li su Srbi ili Albanci, da spreče napad na sever Kosova. Ukoliko to KFOR ne uradi, dolazimo u veliki rizik za destabilizaciju čitavog regiona", naveo je Dačić.

Šef diplomatije je rekao da postoje obaveštajna saznanja da prištinska strana namerava da sprovede unilateralne akcije, koje bi mogle da izazovu destabilizaciju na severu KIM.

Kao jednu od takvih akcija, naveo je i nedavnu, navodno policijsku akciju, u kojoj je, kako je istakao, upotrebljeno više od 70 borbenih vozila, i primenjena sila prema onima koji su privođeni.

foto: Ministarstvo spoljnih poslova Srbije

"Na sednici Saveta bezbednosti, bez obzira koliko neko ima simpatije ili ne prema Prištini, velika većina članica je osudila ponašanje prema pripadnicima UNMIK-a, govorila je o imunitetima, zato što i oni imaju potrebu da zaštite osoblje UN širom sveta", rekao je Dačić.

Šef srpske diplomatije ukazao je da je istaknuta potreba da se sačuva mir i stabilnost u regionu i da se nastavi dijalog i dodao da je zato većina članica SB UN isticala da je nepohodno ukinuti takse.

On je ocenio da očigledno postoje neke indicije i želje da se stalno događaju neki jednostrani potezi i provokacije, koje će nas odvlačiti dalje od dijaloga i dolaska do rešenja.

Dačić je rekao da je njegov cilj da upozori međunarodnu zajednicu da KFOR preduzme mere, jer je, kako je naglasio, za to nadležan i zato prisutan na Kosovu i Metohiji.

"Mi ne bismo voleli da dođemo u situaciju da KFOR ne želi da ispuni ono što mora, a da se onda postavlja pitanje da Srbija treba da smatra da Rezolucija 1244 više nema smisla, jer oni neće da zaštite Srbe. Onda Srbija mora da zaštiti svoj narod. To nas vodi sve dalje i dalje u eskalaciju problema. Zato mislim i nadamo se da do toga uopšte neće doći i stalno upozoravamo da takve ambicije Prištine moraju da se kontrolišu i da se spreče ti planovi kako ne bi došlo do novog zaoštravanja u regionu", rekao je Dačić.

On je naglasio da Beogadu ne odgovara zaoštravanje, već da želi nastavak dijaloga i dolazak do rešenja.

Dačić je ocenio da, iako uglavnom svi imaju poznate stavove u Savetu bezbednosti, bitno je da je ogromna većina članica pozvala na ukidanje taksi.

Napomenuo je da postoji dogovor da će do kraja godine biti održana još jedna sednica SB o Kosovu, najverovatnije u oktobru, dok će sledeće godine biti održane dve sednice.

On je izrazio nadu da, posle najnovijih incidenata na KiM, više niko ozbiljno ne postavlja pitanje o tome da li UNMIK treba da ostane ili ne.

"Nažalost, takva je sitacija da je međunarodno prisustvo i dalje potrebno na Kosovu i Metohiji. Mi bismo želeli i voleli bismo da se što pre dođe do mirnog i trajnog rešenja, onda više neće biti potrebne ni sednice Saveta bezbednosti, niti bilo kakve međunarodne misije", poručio je Dačić.

Osvrnuo se i na rekacije povodom fotografije, na kojoj se vidi da je na novčanici od 100 dolara napisao "Kosovo je Srbija", navodeći da veruje da se ne bi neki toliko bunili da je napisao da "Kosovo nije Srbija".

"Neko mi je rekao da uništavam imovinu SAD, pa ja sam bar uradio na takav način da sam napisao na novčanici, koja ne pripada Amerikancu. Nisam za razliku od njih bacao bombe sa osiromašenim uranijumom", rekao je Dačić za Glas Amerike.

(Kurir.rs/Tanjug/Glas Amerike)

