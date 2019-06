ONA PRILAZI I SEDA PORED AMERIKANACA, SMEJU SE, A JOJ KAŽEM KAKO TE NIJE SRAMOTA Dačić odgovara na prozivke posle okršaja sa Vljorom Čitaku i otkriva šta se stvarno tamo desilo! Ko tebe kamenom, ti njega cvetom, ali sa saksijom!

BEOGRAD - Ona prilazi i seda pored Amerikanaca... Smeju se, analiziraju... ko je... šta je tu... Prošao sam pored nje i rekao joj kako te nije sramota a upotrebljavaš takav izraz dekolonizacija - ispričao je jutors šef srpske diplomatije Ivica Dačić otkrivajući šta je prethodilo burnom verbalnom okršaju sa prištinskom predstavnicom Vljorom Čitaku posle završetka sednice Saveta bezbednosti UN u Njujorku.

foto: Prntskrin

Čitav taj događaj snimljen je i podeljen na društvenim mrežama, gde je izazvao silne polemike na temu da li je naš ministar Dačić trebalo tako da postupi ili ne, da li se poneo diplomatski ili ne, a on tim povodom otkriva i šta se događalo na Ist riveru što je njega toliko iznerviralo i navelo da tako odreaguje, a to je nešto što niko drugi nije video...

foto: Twitter Printscreen

- Evo šta mene nervira... Ti komentari dal sam ja postupio diplomatski ili ne... Pa šta je tu diplomatski ako neko izgovara laži, a ja nisam od onih koji će da okrenu drugi obraz... Ko tebe kamenom, ti njega cvetom... Da, može, ali sa saksijom! Sa diplomatama se postupa diplomatski ali ovo... Ako neko misli da sam postupio pogrešno spreman sam da trpim sve konsekvence...

foto: Printskrin

- Istrpeo sam sve što su pričali na sednici, nisam ništa dobacivao... Dok sam ja govorio da Srba više nema u 311 naseljenih mesta ona se smeje a zajedno sa njom i Englezi... Dok ja govorim o etničkom čišćenju i o zločinima nad Srbima oni se smeju - otkrio je Dačić čime je bio revoltiran i šta jednostavno više nije mogao niti da oćuti, niti da istrpi.

- Kad je reč o američkoj politici, najbolji komentar dal sam bio u pravu ili ne mogli ste da vidite juče u Prištini... Svako od njih je težak milione dolara zato što je radio za albansku svtar... Zločinci se uvek vraćaju na mesto zločina... Kako je počeo rat? Lažima... Bila je vest da Srbi drže taoce na stadionu u Prištini, pa kao zarobljavamo mlade Albance pa im uzimamo krv i dajemo našoj vojsci i policiji...

Rat je počeo na osnovu laži... Klinton je rekao da su Srbi u Račku odsecali glave, a Olbrajtova da to strašno... Jel neko nekad ogovarao za takvu laž... To je sve glupost do gluposti... ali i nije glupost... Jedna je glupost kad priča Sergej Trifunović, a druga je kad to kaže Klinton... - ispričao je Dačić.

(Kurir.rs/TV Pink)

Kurir