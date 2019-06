SAMO SAM ZAMOLIO KAO KOMŠIJA I PRIJATELJ Vučić: Ako je strašan problem što sam izneo molbu, a tiče se srpskog naroda i crkve, izvinjavam se svim uvređenim dušama! Hvala što su poslali tako jak i veoma hrabar odgovor, veliko hvala Vladi Crne Gore

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, na molbu da prokomentaše reakciju zvanične Podgorice na njegovu molbu da tamošnje vlasti ne podrže predloženi zakon o slobodi veroispovesti, rekao je da je iznenađen reakcijom Vlade Crne Gore jer se ni na koji način nije mešao u njihove unutrašnje stvari.

Nije ih, kaže, ni savetovao, kako oni tvrde. "Samo sam zamolio kao komšija i prijatelj da još jednom razmotre određene inicijative. Zamolio, jer su u pitanju inetresi srpskog naroda i srpske crkve", objasio je Vučić.

Rekao je da nikada nije imao problem kada su iz Podgorice ukazivali na položaj Crnogoraca u Srbiji, niti je imao problem ni kada su se brutalno mešali u naše unutrašnje stvari, u pitanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje, kada iznose svoje stavove o rešavanju kosovskog problema koji je naš problem, a ne tiče se njih.

Dodao je da je ćutao i kada govore na međunarodnim forumima, i drže nam lekcije.

"Smatrao sam da je normalno da se izjasne. Ako je strašan problem u tome što sam izneo molbu, a tiče se srpskog naroda i srpske crkve, izvinjavam se svim uvređenim dušama, i mnogo mi je teško što sam ih povredio samo zbog jedne jedine molbe. Ne moraju da je usliše, ali ne moraju ni da menjaju smisao i značaj onoga što sam učinio i sebe da predstavljaju kao veliku žrtvu i junake, i neko ko je plod nečijeg tobože mešanja i savetovanja", dodao je on.

Njihovu poruku je, kaže, odlično razumeo i u skladu sa njom će se Srbija

ponašati ubuduće.

"Hvala na velikom razumevanju i što su tako brzo uslišili moju molbu, i što su poslali tako snažan, jak i veoma hrabar odgovor. Veliko hvala Vladi Crne Gore na svemu tome", istakao je Vučić.

Odgovor crnogorske vlade

Crnogorska vlada saopštila je povodom molbe predsednika Srbije Aleksandra Vučića da povuče Predlog zakona o slobodi veroispovesti, da ne dopušta bilo kome da utiče na njene odluke.

Predlog zakona predviđa da sve verske zajednice, među kojima je i Srpska pravoslavna crkva, moraju dokazati da su pre 1918. godine bile vlasnice crkvene imovine, inače će im ona biti oduzeta. Na pitanje medija o današnjem pozivu Vučića vlastima Crne Gore da ne usvajaju predlog tog zakona, Vlada Crne Gore mu je zahvalila za savet, rekavši da Crna Gora sama donosi svoje odluke.

"Zahvaljujemo predsedniku Vučiću za savete. Ali ga podsećamo i ovim povodom da je Crna Gora suverena država koja samostalno kreira svoj zakonodavni okvir, vodeći računa o interesu svakog pojedinca i zajednice u celini. Mi nemamo niti ćemo imati ambicije da utičemo na zakonodavnu aktivnost države Srbije, niti ćemo dozvoliti bilo kome, pa ni Srbiji, da utiče na naše odluke", navodi se u odgovoru Službe Vlade Crne Gore za odnose s javnošću.

Vučić je najavio da će Srbija preko Venecijanske komisije Saveta Evrope zamoliti da se ne usvaja Predlog zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori jer nije dobar za srpski narod i dodao da bi njegovo usvajanje neminovno ugrozilo inače dobre odnose dve zemlje.

"Moja molba, a ja ne mogu da to zahtevam kao predsednik druge države, je da takav zahtev ne usvoje. To je moja molba, nada i želja. Jer srpska crkva vekovima postoji na tom tlu i ona je zaštita i utočište ne samo srpskom narodu, već i mnogima koji se osećaju kao Crnogorci. Zato je to moja molba vlastima u Crnoj Gori. Ukoliko je ne usliše - to je njihovo pravo i mogućnost i to ćemo razumeti i umeti da se u skladu sa tim ponašamo", rekao je Vučić.

