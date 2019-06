POGLAVAR SPC O POTEZIMA VLASTI U PODGORICI: Milo je gori od janjičara! Preci mu se prevrću u grobu

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej poručio je da ni Turci ni komunisti nisu radili Srbima i srpskoj crkvi ono što danas čini predsednik Crne Gore Milo Đukanović. Podsećajući na narodnu izreku da je "poturica gori od Turčina", patrijarh je kazao da se Đukanovićevi preci sada okreću u grobu.



- Nažalost, čovek koji je sada na tronu svetih svojih predaka čini ono što ni Turci nisu činili. Turci nisu atakovali na crkvenu imovinu, ni komunisti, niti je iko drugi to činio, ali je došao Crnogorac da uništi srpsku crkvu u Crnoj Gori, koja je stvorila Crnu Goru, bez koje Crna Gora ne bi ni postojala - kazao je Irinej za TV Hram.

Sraman zakon



On smatra da zalaganje Đukanovića da nepriznata Crnogorska pravoslavna crkva dobije autokefalnost, ali i sraman predlog zakona koji predviđa otimanje 650 srpskih svetinja na tlu Crnu Gore, izaziva čuđenje čitavog sveta:

- Ti pokušaji i ta dela koja nameravaju da se učine čine da se svi vladari crnogorski, od Svetoga Petra Cetinjskoga, Petra Drugog, kneza i kralja Nikole, prevrću u grobovima svojim videći šta čini njihov naslednik. Čude se preci da je na njihov presto došao čovek koji ratuje protiv Crne Gore i protiv Srba u Crnoj Gori. A šta su Crnogorci nego Srbi iz Crne Gore?! Kao što postoje Šumadinci, Vojvođani, Ličani, Bosanci, Hercegovci, tako postoje i Srbi i Crnogorci.

Vuk Drašković bi šutnuo KiM Patrijarh je kao "najveću tragikomediju" ocenio to što se od Srba traži da poklone KiM nekom narodu koji je takoreći juče tamo došao i poručio da Kosovo posle 1.000 godina ne može da pređe u drugu državu: - Ako postoji ikakva pravda u ovom svetu, ta pravda je očigledna i svet koji poštuje istoriju, nasleđe, ne sme to da to ne osudi, a najmanje da to sam čini i pomaže da se postigne otuđenje i otimanje. To je stav crkve i ostaje. Tu smo jedinstveni, a nadamo se da je uz crkvu i naš narod. Istina, ima i onih podobnih Vuku Draškoviću i drugima koji bi vrlo rado šutnuli KiM radi nekih samo njima znanih interesa.

Glas protiv Srba



Đukanović, tvrdi patrijarh, danas diže glas protiv Srba u Crnoj Gori i srpske crkve i oduzima vekovnu imovinu SPC i srpskog naroda.



- Neka mu bog da uma da razmisli šta čini i da ne zasluži prokletstvo i osudu celog srpskog naroda i SPC. To što čini, to niko ne razume. Ja ne znam kako na to gleda svet, koji poštuje svoju tradiciju i nasleđe. Nadam se da će i oni reagovati i na mesto takvog čoveka dovesti nekoga sa znanjem. Nažalost, teško mi je to da kažem, ali srpski narod lepo kaže da je poturica gori od Turčina - konstatovao je prvi čovek SPC.



Mitropolija crnogorsko-primorska danas organizuje "Trojičindanski veliki narodni sabor za odbranu svetinja" u Hramu Vaskrsenja u Podgorici pošto je vlada Crne Gore utvrdila predlog zakona o slobodi veroispovesti.

