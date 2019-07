VAŽAN SASTANAK DANAS U PREDSEDNIŠTVU: Vučić u 10 sa američkim kongresmenom Engelom, najtvrđim albanskim lobistom

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa članom Predstavničkog doma kongresa SAD Eliotom Engelom, zvanično je potvrđeno iz Predsedništva Srbije.

Sastanak će početi u 10 sati, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Kongresmen Engel je jedan od najaktivnijih i "najtvrđih" albanskih lobista u Vašington. Vučić i Engel već su se susreli, u februaru ove godine, tokom 55. Minhenske konferencije o bezbednosti, kada se predsednik Srbije sastao sa delegacijom američkog Kongresa, u kojoj je, kako su mediji preneli, bio i Engel, kao predsednik Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma Kongresa SAD.

foto: Youtube Printscreen

U fokusu tog susreta bio je slučaj braće Bitići. Kosovo i Metohija, a time i Srbija, je, međutim, tema na kojoj se Engel neprestano, sad već više decenija, aktivno angažuje.

On sam se nedavno pohvalio da je njegov "rad na promociji americko-kosovskih odnosa bio medu najsmislenijim dostignućima svih kongresnih godina", od 1989, od kad je u Kongresu, a spisak "dostignuća", s Engelove tačke gledišta je poduži - od zalaganja za bombardovanje SRJ, do formiranja vojske Kosova, povlačenja poternice za Ramušem Haradinajem, preko ocena da Srbija mora da se izbaci iz Partnerstva za mir, do ocene da Srbija nije spremna za ulazak u EU.

(Kurir.rs/Tanjug)

