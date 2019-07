VUČIĆ UŽIVO U JUTARNJEM DNEVNIKU: Nikakva američka ponuda o razgraničenju nije na stolu! Svi bi život dali za Kosovo, a niko neće tamo da živi! Voleo bih da imamo trajan mir sa Albancima

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je jutros u jutarnjem dnevniku javnog servisa.

Na početku, on je novom premijeru Grčke Kirjakosu Micotakisu čestitao pobedu i naglasio da je reč o iskrenim čestitkama istinski prijateljskoj zemlji i prijateljskom narodu. Micotakisova Nova demokratija je sestrinska partija SNS.

foto: Printkskrin

Podsetio je da je Micotakis u novembru bio u poseti SNS i da su oni i lični prijatelji. Na konstataciju novinara da kada je Cipras stupio na dužnost Vučić nije podržavao tu politiku, predsednik Srbije kaže: "Uvek sam bio za teža rešenja i odgovoran pristup, što je kasnije, tokom madanta, preuzeo i Cipras. Tada smo bili protiv, pre svega, politike Varufakisa, kod njega je sve 'lako ćemo', ništa nećemo da platimo... Ja sam prvo tražio da vratimo sve dugove prema Rusiji, sredimo finansije, pa onda da razgovaramo o drugim stvarima. To je težak pristup, ljudima se to uglavnom ne sviđa", dodao je on.

foto: Printkskrin

Sada se vide rezultati Srbije - Grčka je na 84 odsto javnog duga, a Srbija na 51 odsto, dodao je Vučić. Kaže da se još uvek bolje živi u Grčkoj i da je njihov BDP veći nego u Srbiji. Što se tiče Srbije, kaže da je rast u prvom kvartalu je bio 2,5, sada oko tri u drugom kvartalu. "MMF i SB predviđaju da će Srbija u naredne tri godine biti lider po tom pitanju u regionu. Ove godine ići ćemo preko 3, 5, odnosno , 3,6 odsto", kaže on.

O navodnoj američkoj ponudi za razgraničenje

Na pitanje da li je na stolu tzv. američka ponuda za razgraničenje o kojoj se govori ovih dana, Vučić je rekao da nikakva ponuda za razgraničenje na stolu.

Kada je reč o navodnom najavljenom jačem američkom učešću u pregovorima na jesen, Vučić je rekao da Amerikanci uvek učestvuju, da su oni uvek tu, te da su "nas dosad pustili - Srbe i Albance - dosad bismo se mi sami već dogovorili".

Komentarišući izjavu bivšeg šefa CIA za Balkan Stivena Majera da bi Beograd i Priština trebalo da "zgrabe" opciju razgraničenja dok je u ponudi, Vučić je naveo da nikakva ponuda Amerikanaca nije na stolu.

O Kosovu

Kada je reč o Kosovu i Metohiji, Vučić kaže da bi voleo da ima trajno uspostavljen mira sa Albancima, a koliko je to realno to ćemo tek da vidimo.

- Situacija s Kosovom je apsurdna, kako rekoše to je najskuplja reč... Svi bi život dali, ali niko neće tamo da žive... To je ta apsurdna situacija... Voleo bih da imamo trajno uspostavljen mir sa Albancima, ali koliko je to realno to ćemo da vidimo - rekao je Vučić dodajući da se snalaze i dalje će se snalaziti kako da se našem narodu dostavi roba i osnovne životne namirnice. Predsednik ni ovog puta nije hteo da otkrije kako se roba dostavlja na Kosovo.

Predsednik je potvrdio da na jesen planira posetu Kosovu i Metohiji.

foto: Printkskrin

O poseti Makrona 15. jula

Vučić je rekao da francuski predsednik Emanuel Makron 15. jula dolazi u Srbiju, te da će kod nas boraviti dva dana kao i da ne ide ni u jednu drugu zemlju regiona osim kod nas, što je velika čast.

- Razgovaraćemo o Kosovu, moj i njegov tim već u saradnji razmenjuju informacije da vidimo kako ćemo... - rekao je Vučić dodajući da je Makron danas jedan od dva najjača lidera Evrope, te da će sa njim razgovarati o evropskom putu Srbije i svakako o Kosovu. Tom prilikom biće potpisano i 20 sporazuma izmneđu dve zemlje.

