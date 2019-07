DAČIĆ OTVORENO O ELITI, PODELAMA I OPOZICIJI: Nisam video da ih je nešto toliko pogodilo kao Vučićev tekst

"...I to je jedino opravdanje za sve njihove neuspehe, za izgubljene izbore i za činjenicu da ih Srbija jednostavno neće. E, kad neće, onda mora da je ona kriva, a ne oni..." - autorski tekst predsednika Vučića "Elita i plebs" čitajte sutra u dnevnom listu #Politika.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Jul 9, 2019 at 10:01am PDT