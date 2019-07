VUČIĆ: Danas razmišljamo o novim projektima, to je uspeh Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju novog postrojenja Aglomeracije kompanije "Hbis group Serbia" u Železari Smederevo.

"Danas razmišljamo o novim projektima, to je uspeh Srbije", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je odgovorio na pitanje novinara o ruskim vozilima koja su stigla u Srbiju dodavši da je u ovom trenutku stiglo šest oklopnih BRDM vozila sa ojačanim oklopom i termovizijskim kamerama.

On je ocenio da će vozila značajno doprineti jačanju borbene gotovosti i mogućnosti Vojske Srbije.

"Nije sasvim tačna vest koju su juče preneli pojedini mediji da je stiglo 30 vozila BRDM-2. Do pre pola sata stiglo je oko šest vozila. To su izuzetna vozila, značajno će uticati na jačanje borbenih sposobnosti Vojske Srbije", rekao je Vučić i dodao:

"Treba 10 vozila da dobijemo i hvala na tom poklonu predsedniku Putinu i ministru Šojguu.

Vučić se osvrnuo i na opoziciju rekavši da prekinu da prete drugima, neka prete njemu, a da ostave druge na miru.

Na pitanje o prisluškivanju Vučića i Nikolića u vreme kada su bili opozicija i da li je neko sankcionisan, predsednik je rekao

"Oni su to radili legalno, ne kažem da je to bilo pravično, to je bilo izigravanje prava, ali je postojala legalna forma. Ja nisam tužilac, ni sudija", rekao je Vučić.

O Haradinaju

Vučić je osvrnuo na saslušanje Ramuša Haradinaja i situaciji na KiM.

"Mi Srbi moramo da izdržimo sve što se dešava na KiM. Jačanjem Srbije jačamo i poziciju našeg naroda na KiM. Ne smemo da izgubimo nerve, kao što su oni. Moja molba našem narodu na KiM je da sve što možemo da pomognemo mi ćemo pomoći. Tolike su nam investicije na Kosovu da mi to nismo imali decenijama unazad, ulagaćemo sve više. Neki jedino što hoće jeste da ih Srbija prizna, i u svemu tome mi moramo da budemo mirni i staložćeni. Naše moći su ograničene, ali mi ćemo pomagati narodu", rekao je Vučić.

"Ja sam srećan što ću im biti prvi na listi za odstrel, jer to znači da odlično radim svoj posao", rekao je on.

Upitan ko su "spavači" iz redova SNS koji se pominju u vezi operacije "Omča" Vučić je rekao da ne zna tačno ko su ti ljudi koji čekaju da se okrene situacije.

"To su neuspešni koji ne rade mnogo, razmišljaju samo o sebi, a ne o državi. Takvih nema mnogo u SNS. Tamo ima vrednih i onih koji se bore", poručio je on.

Rekao je da svi koji čekaju takvu dijalektiku treba da znaju da se tako nešto događa samo kada se dobije poverenje naroda.

"Pošto sam preksinoć gledao nove brojke oko poverenja naroda nema ni Marksove ni Božije volje koja može da pomogne nekome. Narod donosi odluku kome će dati poverenje", istakao je on.

Podsetio je da je prošao i vreme kada su batinali Dragoljuba Milanovića i Milorada Komrakova, a njega nisu.

"Niti će ikada. Neću to nikada ni dozvoliti. Mogu samo da probaju i to je sve. Moraju da znaju da postoje ljudi koji su, kako štite ponosno državu, uvek spremni da štite svoje dostojanstvo, decu i porodicu. Mi njih čuvamo kao malo vode na dlanu i kada sprovode nasilje, upadaju u RTS, zauzimaju državne institucije, ne daju mi da izađem. Ali da ćete da bijete ljude i dugim cevima nešto da sprovodite - taj film slobodno zaboravite", poručio je predsednik.

