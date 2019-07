POČEO SINHRONIZOVANI NAPAD NA VUČIĆA! U toku akcija iz nekoliko centara, prate i PRESREĆU ŽENE SA BEBOM kako bi realizovali plan za slom vlasti! (VIDEO)

U toku je singronizovana akcija iz nekoliko centara s ciljem urušavanja i sloma vlasti u Srbiji! Kada nisu u stanju da za svoje tvrdnje protiv predsednika Srbije nađu valjane argumente, pojedinci ne prezaju ni od čega.

Naime, u pokušaju da skupe kakav takav materijal za priču protiv saradnika Aleksandra Vučića, novinari Krika su uradili nešto što je mogao malo ko da očekuje.

Na snimcima koji su se pojavili vidi se čovek koga je Krik angažovao da prati Milicu Andrić, nevenčanu suprugu Predraga Malog, rođenog brata ministra Siniše Malog.

Žena gurala kolica sa bebom

Ovaj novinar je, dok je u stopu pratio Milicu, u jednoj ruci držao diktafon, a u drugoj mobilni telefon. Ono što je možda i najstrašnije u celoj priči je to što se novinar Krika nije obazirao na to što je Milica u tom trenutku gurala kolica u kojima je bila njena šestomesečna ćerka Una.

On je u jednom trenutku nasred ulice zaustavio Milicu, potom je nešto ispitivao, da bi je onda pratio sve do samog ulaza u zgradu. Sve to su zabeležile sigurnosne kamere.

Novinari Krika su u tekstu u kojem istražuju zašto Predrag Mali vozi službeni automobil audi, koji je inače vlasništvo privatne firme u kojoj radi godinama, iz samo njima znanih razloga u celu priču uveli i rođenog brata predsednika Srbije, Andreja Vučića, iako sa ovim nema nikakve veze.

Koordiniran plan napada

Da se radi o dobro osmišljenom napadu iz više centara govori i podatak da istog dana izlazi i tekst na portalu Javno.rs, u kom pišu o navijačima, huliganima... U tom tekstu, novinari sa ovog portala su bukvalno kriminalizovali Danila Vučića, Vučićevog starijeg sina, samo zato što se nalazi na fotografiji sa grupom navijača koja je bodrila Srbiju na Svetskom prvenstvu u Rusiji.

Kurir.rs

Kurir