KLOŠARKO, SELJANKO, NEMAŠ UKUSA! Opozicija nastavlja da vređa decu političara na vlasti, sad na meti maloletna ćerka Zorana Babića (FOTO)

Političke nesuglasice i različita mišljenja dovela su do nikad veće podele društva u Srbiji.

Dok jedni neprestano pljuju vlast, drugi veličaju opoziciju i navode da je bilo koja druga alternativa trenutnoj vlasti bolja.

Nakon neuspešnih protesta, kako studentskih, tako i građanskih, deluje da je opozicija prilično dezorijentisana, a gotovo svaki njen potez kontraproduktivan.

U nedostatku kreativnosti, pojavili su se i oni koji ni na jedan način ne prezaju da iskažu svoju mržnju prema vladajućoj političkoj većini, i ne samo prema njima, već i ono strašnije - prema njihovim porodicama koje nemaju apsolutno nikakve veze s političkim delovanjima svojih supružnika ili roditelja.

Jedan takav slučaj predstavlja pljuvanje i najbrutalnije vređanje Teodore Babić, maloletne ćerke Zorana Babića koji je nedavno podneo ostavku zbog tragične pogibije jedne osobe prouzrokovane vozilom u kome je bio i sam funkcioner SNS.

Na stranu Babićeva moguća odgovornost u vezi sa smrtnim slučajem nesrećne žene kod Doljevca, njegovu ćerku Teodoru korisnici društvenih mreža najbizarnije su izvređali samo zbog fotografije na kojoj je obučena na način na koji je obučena.

Devojka kojoj u opisu profila piše "You be you and let the world adjust" ili "ti budi svoj i pusti svet da se prilagodi", radila je ono što i bilo koja druga tinejdžerka danas. I ni po čemu drugom se ne razlikuje, osim što je ćerka političkog funkcionera.

Okačila je fotografiju sebe na Instagramu. Na svom privatnom nalogu.

Iako to možda nije ono na šta su građani Srbije navikli, to im nikako ne daje pravo da na ovakav način omalovažaju tinejdžerku koja je tek u fazi razvoja i izgradnje sebe i svoje ličnosti.

Pritom, profil Teodore Babić na Instagramu, s kog je fotografija preuzeta, zapravo je privatan, što znači da niko ko joj nije među pratiocima ne može da vidi te fotografije.

Oni koji su odabrali da najbrutalnije vređaju maloletnu tinejdžerku svesno su odabrali da budu među njenim pratiocima na ovoj društvenoj mreži.

U suprotnom, do njih ova fotografija nikad ne bi ni došla.

Postavlja se pitanje, zašto bi ona morala da ispašta zbog političkih postupaka svog oca koje bi neki okarakterisali kao pogrešne ili loše?

Ovakva vrsta omolovažanja i prozivki spada u takozvano "digitalno nasilje" ili "nasilje na internetu" kome su mladi svakodnevno izloženi i koje prema rečima stručnjaka može biti vrlo pogubno za psiho-fizički rast i razvoj jedne mlade osoba koja tek treba da se formira u stabilnu ličnost.

