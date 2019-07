VUČIĆ SE SASTAO SA MONDOLONIJEM: Poseta Makrona Beogradu zauvek obeležila istoriju srpsko-francuskih odnosa (FOTO)

“Poseta predsednika Makrona je zauvek obeležila istoriju srpsko-francuskih odnosa i Francuska uvek može da računa na Srbiju kao iskrenog prijatelja i pouzdanog saveznika." - predsednik Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Republike Francuske Frederika Mondolonija.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Jul 30, 2019 at 2:27am PDT