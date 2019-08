ĐURIĆ O SAOPŠTENJU KVINTE: Beograd se brani, a Priština krši međunarodno pravo

Pozivom Kvinte da Priština ukine takse, a Beograd obustavi kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, pravi se veštačka uravnilovka između Beograda koja se brani i Prištine koja krši sve norme međunarodnog prava, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.

On je rekao da ga nije iznenadilo saopštenje zemalja Kvinte, da je međunarodna zajednica "nekom majka nekom maćeha", a da po pitanju KiM deo država koje su priznale nezavisnost južne srpske pokrajine nije previše naklonjen Beogradu.

"Ne možete da izjednačavate činjenicu da neko gazi CEFTA sporazum, koji se odnosi na slobodan protok roba, ljudi i kapitala, kao što radi Priština i da to bude na isti način tretirano kao činjenica da se Srbija brani", rekao je Đurić.

Srbija se, podseća, brani u međunarodnim organizacijama od pokušaja Prištine da postane njihov član i da tu nema kršenja međunarodnog prava.

"Srbija se brani jer pokušavaju da nam otmu deo teritorija, Albanci pokušavaju da nam otmu svetinje na KiM", naglasio je Đurić.

Dodaje da se ovim pokazuje šta Kvinta želi kao ishod dijaloga, a to je da nateraju Srbiju da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.

"Na to je predsednik (Aleksandar Vučić) prethodnih dana upozoravao. To je teška i neprijatna činjenica i ona znači da ćemo biti suočeni sa ozbiljnim političkim izazovima narednih meseci. Međutim, nećemo jadikovati i kukati, nastavićemo da radimo", zaključio je on.

Zemlje Kvinte pozvale su juče Prištinu i Beograd da što pre obnove dijalog i istakle da Priština mora da ukine takse, a Beograd da obustavi kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir