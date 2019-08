U FUKARE OČI OD SPLAČINE! TAKO JE NJEGOŠ PRIČAO O NEČASNIM LJUDIMA: Milu i njegovom ministru smeta Tamo daleko jer zajedno sa Haradinajem progone Srbe i srpsku tradiciju

Preporučila bih dotičnom ministru da se zapita šta bi Njegoš mislio o zabrani pevanja najlepših pesama Crne Gore i Srbije, šta bi mislio o zabrani pesnika i uzvišene poezije, a evo sad zabrani zadužbinarstva i solidarnosti. Poručujem mu uzdignute glave, u ime božura, u ime Crnogorske Metohije, u ime pesama kralja Nikole koje smo s ljubavlju pevali... Volimo te, naša večna Crna Goro!

Gnev i osuda

Ovim rečima se glumica i umetnički rukovodilac Kosovskih božura Ivana Žigon obratila crnogorskom državnom vrhu predvođenom predsednikom Milom Đukanovićem, a posebno ministru kulture Aleksandru Bogdanoviću, koji je tužio organizatore humanitarnog koncerta „Za naše Kosovo i Metohiju“ održanog u Herceg Novom. Krivične prijave protiv učesnika najavio je samo zbog isticanja srpske trobojke i pesme „Tamo daleko“. koju je pevao Vlado Georgiev.

Ovi proganjajući potezi izazvali su gnev i osudu, a Žigonova je moćnom porukom aktere ovog skandala prozvala jer nisu učestvovali na tom obeležavanju 800 godina samostalnosti SPC i 630 godina od Kosovske bitke.

- Koliko sam obaveštena, oficijelna Crna Gora, nažalost, taj jubilej nije dostojno proslavila. Ministar kulture CG je trebalo da dođe da bude s nama na koncertu u Herceg Novom i podrži i nagradi mlade ljude koji su kulturu uzneli na nivo plemenitosti, i to u vreme kada savremena kultura svojim takozvanim novim tendencijama postaje pohvala najnegativnijim pojavama u društvu - poručila je Žigonova za Sputnjik.

Najgora nekultura

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije ocenjuje da su krivična prijave koje je najavio ministar Bogdanović svedočanstvo nerazumlja, i to, kako je dodao, nije kultura, nego njeno poricanje i nekultura najgore vrste. Povodom kritika na račun isticanja zastave, on kaže:

- Poricati trobojku, a predstavljati se za ministra Crne Gore, ne spada u normalne stvari. Pesmu „Tamo daleko“ peva sva Evropa. Biti protiv te pesme u Crnoj Gori, i to u ime Crne Gore, postavlja pitanje koja je to Crna Gora. To nije moja ni Crna Gora Petrovića. To nije Crna Gora, to je Montenegro.

Bivši Đukanovićev saradnik „TAMO DALEKO“ PEVAM S BALKONA U PODGORICI Izrevoltiran krivičnim prijavama zbog pevanja, doktor Ivan Đurišić, inače nekadašnji član Đukanovićevog DPS, već dva dana peva „Tamo daleko“ sa svog balkona u Podgorici. - Već 60 godina radim kao profesionalni vokalni solista i neka mi neko pokaže gde u zakonu piše da je pesma „Tamo daleko“ zabranjena. U pravu je Njegoš kad je rekao: „U fukare oči od splačine“. Juče sam sa svog balkona tri puta iz sveg glasa pevao tu pesmu, evo, očekujem policiju, neka nešto preuzme. Ja sam Srbin od glave do pete i svedok sam da su ovde Srbi progonjeniji nego Jevreji u fašizmu - kaže Đurišić i dodaje da će se i narednih dana s njegovog balkona čuti stihovi „Tamo daleko“.

Predrag Marković ĐUKANOVIĆ I HARADINAJ SAVEZNICI PROTIV SRBA Istoričar Predrag Marković ocenjuje da smo iznova svedoci perverznog savezništva vlasti Prištine i Crne Gore. On tako, kaže, vidi preklapanje događaja iz prethodne sedmice - tužbe ministarstva kulture Crne Gore protiv organizatora humanitarnog koncerta „Za naše Kosovo i Metohiju“ u Herceg Novom, isticanje zastave takozvane republike Kosovo na ostacima srednjovekovnog grada Novo Brdo, tvrdnje da su Dečani hram pravoslavnih Albanaca... Poručuje da Đukanovićeva i Haradinajeva administracija rade zajedno na ugrožavanju tradicije srpske duhovnosti: - Obojica su bezbožnici. Stalo im je da iskoriste neki duhovni i verski simbol kako bi naneli štetu Srbima ili srpskoj crkvi. foto: Dragana Udovičić

