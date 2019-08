MONSTRUOZNO OTKRIĆE RADNE GRUPE ZA ZLOČINE OVK: Hag i Kfor sakrili masakr 3 Srpkinje! Tela nađena na obali reke s desetinama ubodnih rana, pa misteriozno nestala

Istražitelji Haškog tribunala i vojnici Kfora direktno su učestvovali u prikrivanju monstruoznog ubistva tri Srpkinje 1999. godine na Kosovu na teritoriji koju su tada kontrolisali braća Ramuš i Daut Haradinaj.

Tela tri žene sa više desetina ubodnih rana nađena su jula 1999. na obali reke u selu Lugovo, u opštini Istok. One su pre smrti bile i silovane. Posle uviđaja koji je sproveo tim švedskih istražitelja Haškog tribunala, u zoni koja je tada bila pod ingerencijom italijanskih i španskih snaga Kfora, leševi ovih Srpkinja su nestali i do danas nisu pronađeni.

Ovaj jezivi slučaj do sada nije bio poznat javnosti. Radna grupa za prikupljanje činjenica i dokaza za zločine OVK na čelu sa Milovanom Drecunom došla je do podataka o njemu u arhivama Haškog tribunala. Tu je više od decenije bio skrivan od srpskih istražitelja. Novi dokazi kojima raspolaže Srbija mogli bi da pomognu da Specijalni sud za OVK podigne optužnice protiv braće Haradinaj.

Podaci o ovom masakru bacaju sasvim novo svetlo na zločine koji su se tokom rata dešavali u ratnoj zoni 'Dukađini', pod komandom braće Haradinaj, ali i na postupanje Kfora i međunarodne zajednice u zataškavanju ovog i sličnih

slučajeva. Zbog sumnji da je počinio zločine nad Srbima i nealbancima na Kosovu Ramuš Haradinaj je krajem jula saslušan pred Specijalnim sudom za OVK, a prema pisanju kosovskih medija, tužilac Džek Smit uskoro bi mogao da sasluša i Dauta Haradinaja.

foto: Stefan Jokić

Milovan Drecun kaže da ovaj zločin pokazuje posebnu brutalnost nad Srbima

tokom rata na KiM.

- Istražitelji Haškog tribunala našli su tri ženska tela pored reke. Prvo telo je bilo u poluraspadnutom stanju, s brojnim ubodima načinjenim oštrim predmetom. Bilo je na njemu ukupno trinaest uboda. Na drugom telu, koje je

bilo 90 metara dalje, nađeno je devet uboda oštrim predmetom, a veliki broj ubodnih rana bio je vidljiv i na trećem telu, prenosi Drecun informacije iz uviđaja švedskih istražitelja i otkriva kako je slučaj zataškan:

- Kompletan uviđaj na terenu, prikupljanje svih informacija i tragova obavio je švedski tim istražitelja. Sve su detaljno fotografisali. Tela su potom ostavljena i nakon toga su jednostavno nestala, više ih nema. Vojnici italijanskog i španskog kontingenta Kfora imali su tada odgovornost nad tom zonom. Neko od njih je morao da se postara za tela, ali nije... A znate, kada nema tela, sve je mnogo teže dokazati. Time su uklonjeni tragovi zločina. Mi sada pitamo: Gde su tela? Šta ste uradili s njima, zašto nisu prebačena na sigurno mesto i zašto nisu preduzete zakonske radnje da se ona obezbede? Ovaj slučaj iz sela Lugovo dokazuje da je bilo zataškavanja užasnog zločina od strane međunarodnih snaga na KiM - navodi Drecun.

On ističe da je Komisija za nestala lica, koja se godinama bavi pitanjem nestalih i aktivno pretražuje arhive Haškog tribunala, naišla na ovaj slučaj i dala ga Radnoj grupi.

- Ako to sve godinama postoji u dokumentima Haga, zašto nije sprovedena istraga do kraja, zašto nisu otkriveni počinioci i onda procesuirani? Mi smo tamo pronašli brojne dokumente i dokaze koji su godinama bili skrivani od nas. Hag je raspolagao hiljadama dokumenata o zločinima terorističke OVK nad Srbima, ali svesno nije hteo da ih procesuira. Samo su se koncentrisali na navodne zločine koje su počinile srpske snage. To pokazuje najtežu vrstu pristrasnosti Tribunala, koji je takvim ponašanjem stvorio lažnu sliku o zločinima na KiM. Upravo zbog toga užasni zločinci poput Ramuša Haradinaja su na slobodi, a pravde za srpske žrtve nema, završio je Drecun.



Šveđani 'zabrljali' i u slučaju ,,Bunker" Švedski tim istražitelja bio je angažovan 1999. i u slučaju ,,Bunker", masovnoj grobnici u kojoj je pronađeno najmanje desetak tela. - Najsurovije je likvidirana petočlana porodica sa troje dece, od 13, 16 i 17 godina. To nije jedina masovna grobnica, ima ih još. O njima se znalo i ranije, ali se ćutalo. Kfor je tu napravio uviđaj, mesto zločina je fotografisano, došao je i forenzički tim iz Švedske, ali je iz samo njima znanog razloga i taj slučaj kao i mnogi drugi stavljen u fioku - naveo je Drecun.

(Kurir.rs/Informer/M. Dakić)

Kurir