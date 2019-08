VUČIĆ POSLE RAZGOVORA S POMPEOM: Nastavak dijaloga s Prištinom u najboljem slučaju u decembru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Njujorku, posle sastanka sa državnim sekretarom SAD Majkom Pompeom, da će se dijalog Beograda i Prištine u najboljem slučaju nastaviti početkom decembra.

Upitan da li su Beograd i Priština, nakon njegovog sastanka sa Pompeom, bliži nastavku dijaloga, Vučić je rekao da se to teško može očekivati pre održavanja prištinskih izbora, koje očekuje 6. oktobra, iako još nisu raspisani.

"To znači, u najboljem slučaju početak decembra, ali je i pre toga važno da se govori o ukidanju taksi", rekao je Vučić.

On je naveo da nije problem da li će se dijalog nastaviti za dva, tri ili šest meseci, iako je vreme veoma važno imajući u vidu određene političke činjenice, već je bitnije da se sačuva mir u tom periodu.

"Status kvo je nemoguć, jer jedna puška kad opali, grmljavinu topova niko neće moći da spreči", rekao je Vučić i dodao da to nije potrebno nikome.

Govoreći o susretu sa Pompeom, Vučić je rekao da razgovori tog tipa traju po deset, 15 minuta, ali da je njegov sastanak sa državnim sekretarom SAD, na kojem su govorili o odnosima Beograda i Prištine i kosovskometohijskom čvoru, trajao dosta duže, što govori o tome da su razgovori bili ozbiljni i odgovorni.

"Za mene je to bio veoma važan i poučan sastanak, čini mi se da razumem i bolje i više poziciju SAD, njihove strepnje i strahove, kao što mi se čini i da oni razumeju naše strahove i strepnje mnogo bolje", rekao je Vučić.

Rekao je da je govorio o teškom položaju crkve i manastira i naroda i o pogubnom dejstvu taksi ne samo na ekonomiju nego i po život stanovništva na celoj teritoriji KiM, i južno i severno od Ibra.

Vučić je istakao da je podrška majka Pompea kad je reč o ukidanju taksi nesumnjiva.

"Ne zaboravite da je on jedan od rethih ljudi koji je u zvaničnom saopštenju posle susreta sa Hašimom Tačijem rekao da takse ne mogu da ostanu. Reč je o vrlo čvrstim ljudima koji predstavljaju najmoćniju zemlju sveta i oni taj stav ne menjaju", rekao je Vučić.

Vučić je istakao da SAD isto tako ne menjaju svoju poziciju po pitanju nezavisnosti Kosova, ali otvaraju neka vrata i dobro razumeju potrebu i neophodnost postizanja dogovora u kojem Srbija ne bi bila ponižena i interesi Srbije ne bi bili nipodaštavani.

"Ja sam zahvalan zbog toga sekretaru Pompeu. Kada tako odškrinete vrata za nešto malo, mnogi u Srbiji misle da ništa niste dobili, ali ljudi moraju da razumeju da smo uložili napore, vreme, resurse, energiju, rad i trud, da u tu situaciju dođemo", rekao je Vučić.

On je naveo da veruje da je Pompeu uspešno objasnio zašto Beograd ne prekida kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, što je nešto što, kako je rekao, deo medija i američkog establišmenta prebacuje Beogradu.

"Ja sam rekao da to ne piše ni u jednom dokumentu. Rekao sam da smo Albancima nudili, rekavši im da ne mogu da pronađu zemlje koje će dodatno da ih priznaju, da se dogovorimo da oni ne vode kampanju priznavanja i ne traže članstvo u Interpolu i drugim organizacijama, dok ne pokušamo da okončamo dijalog, a mi istovremeno nećemo da vršimo kampanju povlačenja priznanja. Oni to nikada nisu prihvatili, pošto nisu, mi smo samo radili svoj posao. Mislim da sam to i kroz papire i kroz nesumnjive dokaze uspeo da objasnim i sekretaru", rekao je Vučić.

Upitan o zabrinutosti Prištine zbog sastanaka Vučića i Pompea, predsednik je rekao da ne zna zašto su oni nervozni, budući da on nikada ne koristi razgovore sa svetskim zvaničnicima, posebno ne za domaću upotrebu, jer zna koliko je težak put pred Beogradom, da ne treba da govori loše ni o prištinskim zvaničnicima i da zna koliko je potrebno ostaviti prostora za kompromis.

"Kod njih je panika zato što je Vašington njhova Meka i Medina decenijama i Vašington je taj koji je iz njihovog ugla i objektivno stvarao takozvano nezavisno Kosovo", rekao je Vučić.

Upitan "gubi li Priština tlo pod nogama sada", Vučić je rekao da ne može to na taj način da kaže jer bi bilo nerealno i davalo bi lažnu nadu građanima tamo gde je nema previše.

"Ali da li mi želimo da se postavimo kao jednako važan partner, a u budućnosti ko zna... Da, postavljamo se tako. I razgovaraćemo sve češće i više sa Vašingtonom", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

