DAČIĆ KRITIKOVAO FEDERIKU MOGERINI: Prištini nije mesto na sastanku u Helsinkiju, ništa od sporazuma nisu ispoštovali

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da smatra da šefica EU diplomatije Federika Mogerini, pozivom Prištini da učestvuje na skupu u Helsinkiju na koji su pozvane zemlje kandidati za članstvo u EU, pokušava da napravi predsedan koji bi Beograd morao da prihvati, a što se, kako je dodao, svakako neće desiti.

Mogerini je prvi put, na kraju svog mandata, promenila praksu i pozvala Prištinu na taj sastanak, podsetio je Dačić i dodao da je zbog Prištine promenila format održavanja skupa i rekla da je pozvala na njega i "partnere".

"U formalnom smislu to neće narušiti naš principijelni stav, jer će biti primenjen Gimnih format - i istaknuto samo ime i prezime učesnika bez državnih obeležja. Ali, suštinski gledano to je bilo poptuno nepotrebno jer ima mnogo sastanaka na kojima Kosovo učestvuje i ne treba da bude na mestu do koga razvojem nije stiglo", rekao je Dačić.

Prema njegovim rečima, taj sastanak u Helsinkiju i pored učešća Prištine neće biti prilika da se razgovara o nastavku đialoga Beograda i Prištine.

"Neće se tamo razgovarati o dijalogu jer je to sastanak koji se dešava jednom u šet meseci kada predsedavajući EU organizuje sastanak ministara spoljnih poslova koji vodi visoki predstavnik u ovom slučaju Federika Mogerini", rekao je Dačić i dodao da upravo visoki predstavnik šalje poziv i dodatnim učesicima.

"Zbog čega bi Kosovo bilo nagrađeno kada nisu ispoštovali ni berlinske zaključke, ni briselski sporazume, ni mnoge druge dogovore, a uveli su i takse čime su direkno ubili dijalog", upitao je Dačić i podsetio da je i Španija zbog tog poziva protestovala.

Beograd će ići na stastanak, ne zato što mislimo da Kosovo treba da učestvuje već da bi, ako su promenili format i ako će se korostiti Gimnih formula, ostavili do znjanja da Beograd ne gleda sa odobravanjem na takav potez, rekao je Dačić.

Dačić smatra da je Mogerini pozvala Prišitnu da ne bi rekli da ništa nije uradila za njih.

"I eto, pozvala ih je. Do sada ih je pozivala na ručak, a sada na formalni sastanak ali promenivši naziv da nisu kandidati već partneri", rekao je Dačić uz ocenu da su to sve igre.

To su ipak igre koje ne donose nikakvu korist, samo donose političku štetu, rekao je šef srpske diplomatije.

(Kurir.rs/Tanjug)

