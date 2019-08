UŽIVO VUČIĆ IZ NJUJORKA O VAŽNIM SASTANCIMA: Rekao sam Amerikancima da mogućnost da Albanci dobiju sve na Kosovu i Metohiji, a mi ništa ne dolazi u obzir

"Dug, ozbiljan i odgovoran razgovor sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD Metjuom Palmerom o odnosima izmedju Beograda i Prištine, kao i sveukupnim srpsko-američkim odnosima". - predsednik Vučić sastao se u Njujorku sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD Metjuom Palmerom. . . . "Extensive, serious and engaged talks with the Deputy Assistant Secretary at U.S. Department of State Matthew Palmer on relations between Belgrade and Priština as well as on the overall Serbian-American relations". - President Vučić met in New York the Deputy Assistant Secretary at U.S. Department of State Matthew Palmer.

