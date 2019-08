GENERAL PAVKOVIĆ UDARIO NA MOMČILA: Sabotirao si radare da bi se sastao sa Amerikancima i NATO! Otkrio i jednu Perišićevu tajnu posetu Kosmetu u oktobru 1998.

Pored toga, Pavković, koji posle presude haškog suda služi kaznu u Švedskoj, u pismu koje je prosledio jednom beogradskom listu tvrdi da su čak radari isključivani kako bi se sakrila Perišićeva putovanja na sastanke sa Amerikancima i NATO predsednicima.

- Dakle, generali Perišić, Dimitrijević i Grahovac prevarili su i Vojsku i državu i narod. Dimitrijević i Perišić, pod vidom obilaska jedinica na Kosmetu, preduzeli su niz radnji i postupaka da maskiraju i sakriju od svih maršrutu puta načelnika GŠ VJ, a Grahovac je zloupotrebom odgovornih funkcija blokirao sve radarske sisteme i dežurne jedinice avijacije i protivvazdušne odbrane, koje nisu mogle da prate let helikoptera u kome se nalazio načelnik GŠ Perišić. Zbog toga je pukla tikva između najboljih pajtosa, koji su se međusobno optuživali i, naravno, poricali svoje nedelo - naveo je Pavković.

Pavković ističe da nijedan od pomenutih generala koji su učestvovali u isključivanju radara nije sankcionisan, već da su svi oni zaštićeni. - Bivši načelnik GŠ VJ uživa u svojoj kućici od 400 kvadrata u Šumicama, bivši načelnik Uprave bezbednosti Dimitrijević takođe uživa u svojoj kući na Voždovcu, koju je dobio po kriterijumima koje znaju samo on i Perišić, a Grahovac uživa u nekom od stanova na Vračaru. Zbog toga je čudno koliko je Milošević bio "loš". Em im je dao činove, položaje i stanove, em ih je zaštitio ko medvede da im niko, do današnjih dana, ne može ništa - ističe Pavković u pismu.

Govoreći o dešavanjima pred NATO bombardovanje, nekadašnji načelnik tvrdi da je Perišić u intervjuu koji je dao za Srpski telegraf izneo niz neistina. Pavković posebno ističe Šestu sednicu Vrhovnog saveta odbrane, koja je održana 4. oktobra 1998, i zaključuje da je tadašnji načelnik Generalštaba očigledno podatke dobio iz prve ruke.

Nebojša Pavković foto: Printscreen/ Youtube

- Na pomenutoj sednici on je do detalja saopštio dva modela mogućeg angažovanja snaga NATO u napadu na SR Jugoslaviju. Referisao je o ciljevima agresije u svakoj varijanti, o broju i načinima dejstva po svim ciljevima, načinu dejstva iz vazdušnog prostora i mogućoj upotrebi kopnenih snaga. Može se pretpostaviti da je dotični posle brifinga na nosaču aviona bio dobro informisan - ukazuje Pavković.

General potom pita zbog čega Perišić nije otkrio zašto se tajno sastajao sa Amerikancima:

- Nije jasno zbog čega ovi kontakti sa mogućim protivnikom nisu bili javni i transparentni i zbog čega o tome nisu mogli da znaju članovi Vrhovnog saveta odbrane. Takođe, dotični nije objasnio zbog čega je bio na nosaču aviona, kakva je bila svrha te posete. Ako se već osetio moćnim da može i mimo Vrhovnog saveta odbrane da rešava sudbinu države, pa zašto je nije rešio i spasao nas bombardovanja.

Pavković navodi da zarad istine mora da otkrije jednu Perišićevu tajnu posetu Kosmetu u oktobru 1998.

- Iako o tome niko iz Treće armije i Prištinskog korpusa nije znao ništa, on je iznenada sleteo helikopterom u kasarnu u Đakovici, zadržao se dvadesetak minuta i odleteo u nepoznatom pravcu. S njim je bio i general Siniša Borović. Taj let, kao i njegov boravak na Kosmetu, nigde nije evidentiran. Zbog toga pretpostavljam da je taj manevar izveden da bi se maskirao njegov odlazak na nosač aviona koji se i desio nekako u to vreme - ističe general.

Momčilo Perišić foto: AP

Bivši načelnik Generalštaba podseća nekadašnjeg komandanta na Platformu, dokument iz 1997. koji je vođen pod šifrom "Kontinental". Uz aluziju na špijunsku aferu u kojoj je Perišić optužen za saradnju sa Amerikancima, Pavković nastavlja da je zbog pomenutog dokumenta 24. novembra 1998. stavljena tačka na Perišićevu vojnu karijeru.

- Sve to se može dovesti u vezu sa događajima na Ibarskoj magistrali kada je dotični bio potpredsednik Vlade Srbije. Međutim, u vezi s tim, još nije do detalja razjašnjeno šta je dotični tražio na nekom nosaču aviona koji je bio usidren u južnom Jadranu. S obzirom na to da je to bilo u oktobru 1998, moguće je da je predsednik Milošević i to saznao - tvrdi Pavković.

General kolegi iz Vojske poručuje da će istorija i narod o onome šta je uradio svako od njih dati najtačniju ocenu.

- Najmanje sam očekivao da će neko kome traje suđenje za veleizdaju Vojske i države druge kriviti za izdaju i lažima pokušavati da opravda svoje greške i propuste. Kada je već odlučio da govori o važnim događajima, bar je trebalo da pročita dokumenta iz tog vremena i podsetiti se šta je radio i kako je sprečavao Vojsku da izvršava zadatke koji su joj Ustavom definisani. Ko je lažni heroj, patriota, a ko izdajnik, neka sudi istorija i srpski narod. On, koji se danas busa u "junačka" prsa, nije merodavan za to - zaključuje Pavković.

Komentarišući Perišićevu izjavu da je Pavković falsifikovao dokumenta kako bi u Hagu spasao sebe, a optužio druge, Pavković je naveo:

- Nadam se da mu je porastao nos od ove laži. Bilo bi dobro da mi navede bar neki dokument koji sam falsifikovao da bih spasao sebe, a optužio druge. Dok to ne uradi, za mene je notorna lažovčina. Ne želim da govorim o njegovim špijunskim aktivnostima. Neka se to raščisti na sudu. Ali ono što sam ja video, kada je tadašnji premijer Đinđić informisao čelnike ondašnje vlasti, on je dno dna za jednog bivšeg prvog čoveka Vojske.

Odgovarajući na Perišićevu ocenu da je Pavković bio karijerista koji se često slikao s Mirom Marković, Pavković je rekao:

- Predložio bih mu da uporedi moj i njegov listing, od školovanja pa do poslednje dužnosti, i da uporedi rezultate rada i ocene. Možda će mu se nešto samo reći o karijerizmu.

Pavković tvrdi da je notorna laž da je Perišić doprineo da se naprave planovi odbrane i da je on zaslužan za pripremu i obučenost Prištinskog korpusa.

- Ništa od toga nije tačno i lično sam sa saradnicima izradio sve planove za potrebe Prištinskog korpusa. Da sam kao komandant korpusa čekao da mi dotični naredi šta da radim, sigurno bismo svi na Kosmetu bili blokirani, kao što su prošle neke jedinice u Hrvatskoj. Ono što mogu da kažem u vezi s njegovim ponašanjem jeste da je on činio sve da spreči Vojsku da izvršava ustavne obaveze. On sam zna za čije interese je radio, ali o tome neka pričaju drugi.

(Kurir.rs/Srpski telegraf)

Kurir