BOG ČUVA SOCIJALISTE: Godinama ih smrt vreba, ali su se izvukli bez posledica

Funkcionere Socijalističke partije Srbije, naslednice Komunističke partije Jugoslavije, izgleda da čuva sam Bog! Iako su komunisti prema ideološkim smernicama ateisti, socijalisti Ivice Dačića ističu da su vernici.

Naime, godinama ih smrt vreba, naročito u saobraćaju, što potvrđuje i prekjučerašnji incident kada je u avion u kojem se nalazio lider socijalista Ivica Dačić tokom leta udario grom.

On je za Kurir potvrdio da je pukom srećom ostao živ:

- Čula se manja eksplozija, video se blesak. Ali ne može nam niko ništa - rekao je Dačić.

Osim Dačića, i funkcioneri SPS Slavica Đukić Dejanović, Dejan Radenković, Đorđe Milićević i Milutin Mrkonjić imali su ozbiljne saobraćajne nezgode, dok je ministra Aleksandra Antića mogla da ubije ledenica koja mu je slomila šlem.

Misli pozitivno

Narodni poslanik Đorđe Milićević potvrđuje da se socijalistima dešavaju teške nesreće, ali da se ne obazire na prošlost nego gleda u budućnost i misli pozitivno.

- Nažalost, jesmo doživeli nesreće. Dačić čak tri puta. Neuništivi smo i to je najbitnije, živi smo i zdravi. Kada mi se nesreća dogodila, imao sam male šanse da preživim, od početka sam mislio pozitivno i hvala bogu, to me je održalo u životu - priča Milićević.

Na drugoj strani, počasni predsednik SPS Milutin Mrkonjić kaže da se socijalistima dešava isto što i drugim građanima Srbije, ali poručuje da su svi jaki da izdrže i te teške životne nedaće.

Oduvek u veri

- Nije to do socijalista, nego do saobraćaja. Mora da se vodi računa tokom vožnje, ništa specijalno. Mi iz SPS smo neuništivi, treba da pobedimo. Očekujem na sledećim izborima pobedu - poručuje Mrkonjić.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić kaže da su socijalisti kojima su se desile nezgode oduvek bili u veri i zato ih je Bog sačuvao u životu.

- Svi radimo vrlo zahtevan posao, prepun tenzija. Ovaj posao podrazumeva mnogo putovanja i sve to dovodi do tih neželjenih situacija, kako u drumskom tako i u avio-saobraćaju. Ali hvala bogu, svi smo na broju - podvukao je Ružić.

Jedva izvukao živu glavu

DAČIĆ PREŽIVEO TROVANJE, BOMBAŠKE NAPADE...

Podsetimo, Dačićev avion je krajem maja morao hitno da sleti na aerodrom u Atini. Tokom afričke diplomatske ture, na sastanku sa predsednikom Somalije u Mogadišu, ispred rezidencije je eksplodirao automobil pun eksploziva i odneo ljudske žrtve. Peh mu se desio i kada se otrovao hranom zbog lokalnog afričkog specijaliteta. Na tom putovanju Dačićev avion leteo je iznad pustinjske oluje, a zatim prinudno preleteo teritoriju zahvaćenu ratom.

PRVI PUT: DAČIĆ O SUSRETU SA SPECIJALNIM IZVESTIOCEM SAD Palmer nema lak zadatak foto: Tanjug/Zoran Stanić Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastao se juče na Bledu prvi put sa specijalnim izvestiocem SAD za Balkan Metjuom Palmerom otkako je imenovan za specijalnog izaslanika za Balkan, iako se, kako je naveo, poznaju više od 10 godina. Dačić, koji je učestvovao na Bledskom strateškom forumu, kazao je da je sastanak bio pozitivan i da se nada se da će Palmer imati pozitivnu ulogu po pitanju dijalog Beograda i Prištine.

- Otvara se mogućnost za nastavak dijaloga, ali nije realno očekivati da se to desi pre formiranja nove vlade u Prištini - rekao je Dačić.

- Nije mu lak zadatak. Srbija će biti konstruktivna. Tu je i situacija vezana za BiH, da li će EU otpočeti pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom, da li će Kosovo dobiti viznu liberalizaciju, kakva je perspektiva stanja u regionu. Možda mi ponekad mislimo da su odnosi Beograda i Prištine njihov glavni prioritet, ali ima dosta tema - kazao je šef diplomatije i ponovio da se, po pitanju nastavka dijaloga, moraju sačekati rezultati izbora na KiM i formiranje nove vlade u Prištini.

SVE NEZGODE SOCIJALISTA novembar 2018.

Saobraćajka u kojoj je teške povrede zadobio poslanik SPS Đorđe Milićević mart 2017.

Ministarka Slavica Đukić Dejanović imala udes kod Vranja

decembar 2014.

Ministru Aleksandru Antiću tokom davanja izjave pala velika ledenica na glavu

januar 2007.

Automobil poslanika SPS Dejana Radenkovića prevrnuo se na krov na Božić

avgust 2007.

Počasni predsednik SPS Milutin Mrkonjić zadobio lakše telesne povrede u sudaru

