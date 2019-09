DAČIĆ OTKRIO KAKO SE IZBORIO ZA POVLAČENJA NEZAVISNOSTI KOSOVA: Obišao sam zemlje u kojima je Tito i dalje idol, saznao sam kako ih je Pacoli kupio i izmanipulisao

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da je broj zemalja koje su priznale nezavisnost takozvanog Kosova pao ispod 100, odnosno ispod polovine ukupnog broja članica Ujedinjenih nacija kojih ima 193 države.

- Krenuo sam od podatka koji je na svom sajtu imalo takozvano Kosovo - 116 zemalja. To je laž, jer na spisku ima i nekih teritorija koje nemaju status države. Kada dodate 15 zemalja koje su povukle priznanje, neke koje kažu da ne znaju šta da rade, poput Egipta i Perua i sve to saberete pali su ispod 100, a možemo uskoro da potvrdimo da su ispod polovine ukupnog broja članova UN kojih ima 193 – rekao je Dačić.

Kako kaže, on je ostvario svoj cilj.

- To nije moja individualna lična akcija, to sam dogovorio sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem, iza toga stoji Vlada Srbije. To je od velikog značaja za pozicioniranje naše države, jer ne bi toliko insistirali da se prestane da to nešto nema efekta – rekao je Dačić.

Ministar je naveo da je obišao 105 zemalja, a u nekim državama je 20 ili čak 30 godina niko nije bio.

- To su nama tradicionalno prijateljske zemlje koje su me bukvalno dočekale rečenicom: „Pa gde ste bili do sada“ – istakao je Dačić i ukazao da su u nekim izuzetno prijateljskim zemljama posle 2000. godine kao što je Gvineja, Tanzanija, Gana...zatvorene ambasade.

Prema njegovim rečima, to su zemlje za koje je Tito i dalje idol, pojam borbe za dekolonizaciju...

- Mislim da je to bilo veoma važno, ponovo aktivirali stare veze i prijateljstvo sa tim zemljama i to daje i rezultate. Značajno smo učvrstili našu međunarodnu poziciju i kada je reč o našem najvažnijem pitanju, a to je pitanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, odnosno Kosova. Uspeli smo nešto što niko nije očekivao – dodao je ministar spoljnih poslova.

On je naveo da mu je Pacoli rekao otvoreno i direktno da mu kvari posao.

- Oni su to plaćali, imali su i po dršku zapadnih zemalja. Na Maldivima je postojao jedan veliki skandal za dva miliona, a zavisno je bilo od zemlje do zemlje, negde je bilo za 10 ili 20 kompjutera, obećanje za ukidanje viza, stipendije za studente, negde je bilo obećanje zapadnih zemalja da će dobijati neku pomoć – ispričao je Dačić.

Kako je dodao, mnoge zemlje su izmanipulisane oko priznanja Kosova.

- Još čekam da raščistimo sa pojedinim zemljama – istakao je Dačić.

(Kurir.rs/TV Pink)

Kurir