VUČIĆ O OPOZICIJI: Njihove optužbe i izmišljotine su besmislene, narod sve vidi i razume

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uveren je da narod sve vidi i razume, pa i to koliko su besmislene i neosnovane optužbe i izmišljotine koje opozicija upućuje na njegov račun.

Povodom najnovijih komentara lidera SzS o stanju njegovog zdravlja, da su mu rečenice nepovezane i da treba da ide na pregled, Vučić je primetio da rečenice možda jesu nepovezane, ali da su mu zato "dela povezana" i da to najbolje govori o nečijoj sposobnosti.

"Iz njihovog ugla je možda to tako, da su moje rečenice nepovezane. Nisam govornik kalibra Đilasa, Obradovića, Jeremića, ali ja nisam ukrao 619 miliona evra, ne plaća me nijedna ambasada kao što neke od njih plaća i to ne kriju", rekao je on novinarima posle vojne vežbe "Begej 2019".

Kako kaže, možda je zbog toga "lud, bolestan", rečenice mu "svakako nisu povezane kao njihove", ali veruje da dela jesu.

"I mostovi kojih ćemo izgraditi desetostruko više, i putevi i pruge, povećanje plata, koje će uskoro biti više za 60 odsto nego pre samo pet godina, i penzije. A, njima sada smeta i kad se povećavaju plate i penzije, a ja mislim da to mnogo više i mnogo objektivnije govori o nečijoj sposobnosti", rekao je Vučić.

Kako kaže, neće o njima da govori kao oni o njemu, ali navodi da je zastrašujuće to što kažu da njih neko vređa svaki dan, a samo su lideri SzS za četiri poslednja dana izneli niz uvreda na njegov račun - da je bednik, kukavica, podlac jadnik, 'stoka arogantna', bolesnik, za lečenje, veleizdajnik.

"Veleizdajnici nisu oni koji su nam vojsku razarali i uništavali, nego oni koji je grade... Možda grešim, ali mislim da to ljudi sve vide i razumeju", kazao je on.

Na optužbe da stalno menja raspoloženja, on kaže: "Ja sam običan čovek, pa i menjam raspoloženje. Prilazim poslu otvorenog srca, pokazujem emocije. Nijednu odluku nisam doneo na prečac i ishitreno, uvek deset puta razmislim", rekao je Vučić.

Ocenio je da oni ne umeju nista nego da psuju one koji su bolji.

Povodom autorskog teksta Dragana Djilasa u kojem kaže da će "pošto nije slušao buru, slušati oluju", Vučić kaže: "Nisam to ni čitao. Mnogo su Srbi imali oluja i neće ih više imati. Ti hoćeš na vlast, misliš da je narodu divno što si bogatiji za 619 miliona evra otkad si na vlasti. Nema problema, pobedi na izborima, čestitaće ti svako, pa onda uzmi još 619 miliona. Nemam ništa protiv toga ako to ljudi hoće", rekao je Vučić.

Povodom izjave Zorana Živkovića da vlast treba da pozove OEBS da nadgleda izbore, predsednik kaže da je Srbija već pozvala i OEBS i ODIHR.

"I to šest meseci unapred da prate i donose zaključke s nama. Nemamo nikakav problem s tim. Nekom možete da pomognete, nekom ne, ali narod da prevarite ne možete lako", dodao je on.

Upitan da prokomentariše to što je tokom sinoćnjeg protesta "1 od pet miliona" unisten ulaz u RTS pink bojom, Vučić kaže da je stvorena atmosfera kao da ne sme ni da se kaže šta je neko uradio protiv imovine koja nije njegova.

