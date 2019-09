VULIN: Vojna vežba je poruka i prijateljima i neprijateljima, a svako neka se svrsta gde misli da treba!

Sa pripadnicima Vojske Srbije na Združenoj taktičkoj vežbi s bojevim gađanjem "BEGEJ 2019". Na vežbi je izveden rečni i specijalni desant, brodska vatrena podrška, uspostavljanje mostnog mesta prelaska, kao i naleti vazduhoplova RV i PVO.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Sep 8, 2019 at 1:48am PDT