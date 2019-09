EVO ŠTA JE MICOTAKIS REKAO VUČIĆU: Grčka ne menja svoj stav o Kosovu

"Srpski i grčki narod vezuje iskreno prijateljstvo. Hvala na podršci koju pružate Srbiji na evropskom putu, kao i na podršci dijalogu Beograda i Prištine. Moja molba je da Grčka ne menja svoj stav o nepriznavanju samoproglašene nezavisnosti Kosova jer je to za Srbiju od presudnog značaja". - predsednik Vučić sastao se u Njujorku sa predsednikom vlade Grčke Kirjakosom Micotakisom.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Sep 23, 2019 at 4:12pm PDT