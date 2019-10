IGOR SIMIĆ: Na izborima se odlučuje da li ćemo biti ljudi! Svako ko podrži Srpsku listu daje glas za opstanak i ostanak na KiM

Izbori u nedelju, 6. oktobra, nisu obični, već referendum na kojem se odlučuje da li ćemo ostati uz svoju državu Srbiju ili nas na ovim prostorima neće biti, poručili su predstavnici Srpske liste danas u Šilovu, kod Gnjilana.

"Pred svakim od nas, svakoga dana je stotine izbora, ali se sve svodi na jedno: hoćemo li biti ljudi ili neljudi, hoćemo li podržati Rašića, Petrovića i ostale ili ćemo stati uz svoju državu Srbiju. Barjak Srpske liste je dovoljno veliki da primi sve one kojima je interes srpskog naroda na prvom mestu", rekao je prvi na listi kandidata i potpredsednik Srpske liste Igor Simić.

On je poručio da svi oni koji glasaju za Srpsku listu daju glas "za opstanak i ostanak na Kosovu i Metohiji", prenosi Kosovo onlajn.

"Glasate za to da Zoran i dalje može da nosi srpsku šajkaču ponosno i u Kmetovcu, Štrpcu, Gračanici, Kosovskoj Mitrovici i u svim ostalim mestima. A, kada taj Petrović dođe i obilazi naše sredine, krijući se po nekim budžacima nudeći 50 evra, pitajte ga šta će da kupi sa tih 50 evra, glas ili budućnost vaše dece, da li hoće da vam otme plate, penzije i sve ono što naša država izdvaja teškom mukom za Srbe na Kosovu i Metohiji", rekao je Simić.

Poruku da je Srpska lista ujedinitelj onih koji dolaze južno i severno od Ibra i da takve podele više ne postoje preneo je Srbima u Šilovu i Kosovskom Pomoravlju bivši kosovski ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić.

"Od Klokota do Kamenice, od Štrpca do Leposavića, od Goraždevca do Gnjilana i Šilova, Srbi na KiM imaju jedno ime i prezime, a to je Srpska lista. Danas kandidati Srpske liste, bilo da dolaze iz Kosovske Mitrovice ili Gračanice, imaju isti cilj, a to je jedinstvo i čvrsta veza sa našom državom Srbijom", rekao je Jevtić.

Predsednik Srpske liste Goran Rakić preneo je okupljenima pozdrave predsednika Srbije Aleksandra Vučića. On je rekao da "zna da se ne živi dobro i da ne želi da obeća, poput drugih, da će 7. oktobra sve biti mnogo bolje".

"Budite uvereni da će naši poslanici već 7. oktobra braniti interese svakog Srbina na Kosovu i Metohiji u Skupštini u Prištini, a ne na ulici, kao što su to neki drugi naučili da rade", rekao je Rakić.

Na značaj osvajanja svih deset mandata ukazao je i gradonačelnik Gračanice Srđan Popović.

"Nama trebaju svih deset mandata da bi branili naše interese, a njima treba da bi trgovali sa njima i to morate svakome da objasnite, morate ući u svaku kuću, kod svakog komšije, prijatelja, kuma i pojasniti mu šta za nas znače ovi izbori. Verujte mi da su predstojeći izbori možda i najbitniji do sada i da moramo ozbiljno shvatiti sve, jer ako nam ode jedan jedini mandat, oni mogu sa tim mandatom da trguju. Taj jedan mandat njima znači kao nama svih deset i to im ne smemo dozvoliti", poručio je Popović.

Glas iz Kmetovca, poznatog po proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, preneo je agronom Zoran Nasković, koji je sugrađane pozvao da glasaju za "jedinu srpsku opciju na ovim izborima".

"Period iza nas je bio težak, ali smo se mi obratili na pravu adresu, i rezultati tog rada su već vidljivi. Nedelja nam predstoji i ja znam šta ću tada raditi, ali pozivam i vas da se priključimo i podržimo Srpsku listu", rekao je Nasković.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir