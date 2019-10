DAČIĆ: Veliko je priznanje za Srbiju što je predsednik Vučić na sastanku Višegradske grupe

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da je veliko priznanje za Srbiju to što je predsednik Aleksandar Vučić pozvan na sastanak Višegradske grupe koji se održava u Pragu i da to pokazuje zainteresovanost V4 ne samo za saradnju sa Zapadnim Balkanom, već pre svega sa Srbijom.

"Višegradsku grupu čine Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska i one imaju zajedničke interese. Kada sam prvi put upoznao premijera Mađarske Viktora Orbana, on mi je rekao da misli da centralna i srednja Evropa, gde podrazumeva i Srbiju, treba više da sarađuju. Mi smo spremni", rekao je Dačić novinarima u Beogradu.

Upitan šta se može očekivati od tog sastanaka po pitanju KiM , ako je poznat stav predsednika Češke Miloša Zemana da će inicirati da se razmatra opcija povlačenja priznanja, Dačić je rekao da su to njegovi dugogodišnji stavovi i da nisu novi.

"Postojale su velike razlike češkog predsednika, parlamenta i vlade po pitanju KiM. Vlada je donela odluku o priznanju Kosova bez odluke parlamenta, pošto parlament nije mogao da izglasa takvu odluku", naglasio je Dačić.

Smatra da je takva inicijativa Zemana za Srbiju dobrodošla, zato što pokazuje da to pitanje nije završeno i zatvoreno i da postoje različita mišljenja unutar evropskih zemalja koje su priznale Kosovo.

"Teško je očekivati da će Vlada Češke doneti takvu odluku", rekao je Dačić i dodao da se može ražgovarati da zemlje koje su priznale Kosovo, dok je dijalog Beograda i Prištine u toku, zamrznu priznanje.

"Bilo bi logično očekivati da Češka suspenduje ili zamrzne svoju odluku kao što je to uradio Egipat, Peru... Ne mora da povlači odluku o priznanju, ako je to za njih teško. To su njihove stvari u koje ne bih ulazio, ali ne vidim da sadašnja češka vlada ima veliki entuzijazam povodom tog pitanja", zaključio je Dačić.

