VUČIĆ: Da ne gledamo jedni druge popreko već da živimo zajedno

"Za nas je danas veliki i važan dan jer smo razgovarali o projektima koji povezuju ljude. Pokazivali smo mape gde smo ucrtavali puteve i pruge, mislim da smo sa zadovoljstvom svi gledali u te karte i kako možemo da popravimo i poboljšamo život naših ljudi. Ovo je od velikog značaja za naše trgovinske odnose. Svi ovi projekti o kojima smo pričali danas, su projekti povezivanja ljudi, koji će onda da razmišljaju o boljem životu i boljem standardu, a ne o tome kako će da se svađaju. Prsten koji treba da povezuje Beograd i Sarajevo je auto-put. Imali bismo bolji način komunikacije i povezivanja. O svemu drugom sam uvek spreman da razgovaramo, voleo bih da ne gledamo jedni druge preko plota i da gledamo zajedno ka budućnosti." - Predsednik Vučić nakon održanog Trilateralnog samita Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske.

