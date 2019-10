KAC POVODOM SASTANKA VUČIĆA I GRENELA: Rešenje problema Kosova treba da ima podršku svih partnera, pa i Nemačke

Viši savetnik Nemačkog maršalovog fonda u Vašingtonu Džonatan Kac ocenio je danas da je administracija Donalda Trampa zainteresovana da se postigne mirovni dogovor Beograda i Prištine, ali ukazuje i da rešenje mora da ima podršku svih partnera u Evropi, uključujući i Nemačku.

Kac je, nakon razgovora predsednika Aleksandra Vučića i specijalnog izaslanika američkog predsednika za pregovore Beograda i Prištine Ričarda Grenela, rekao da veruje da je Trampov izaslanik Vučiću preneo da SAD žele da se dijalog nastavi, kao i posvećenost te zemlje postizanju dugoročnog rešenja.

On tako komentariše današnju izjavu predsednika Vučića, koji je novinarima rekao da je razgovor bio ozbiljan, otvoren i odgovoran i da mu treba vremena da promisli i vidi "šta nam je dalje činiti".

U razgovoru sa novinarima Vučić je potom rekao i da Beogradu niko ništa ne nudi po pitanju Kosova i Metohije i da "neće ništa da nam daju".

Kac ističe da je jasno da postoje razlike u mišljenju različitih partnera kad je reč o kosovskom pitanju, ali da je najvažnije da konačno rešenje ima podršku, posebno partnera u Evropi, uključujući Nemačku i Evropsku uniju.

- Zabrinutost po pitanju razgraničenja i podele teritorija se mora uzeti u obzir u ovom procesu. I SAD i EU žele da se postigne dugoročno, mirno rešenje i da region nastavi evroatlantske integracije, rekao je Kac.

On dodaje da postoje različita mišljenja kako doći do održivog rešenja koje će podržati partneri Beograda i Prištine.

Upitan da li imenovanje specijalnog izaslanika znači da SAD želi da ubrza rešavanje kosovskog problema, Kac kaže da ne bi trebalo postavljati vremensku odrednicu ili pokušavati da se dođe do iznuđenog rešenja.

- Ne treba primoravati obe strane na dogovor koji neće biti održiv ili koji nije prihvatljiv. To bi bio korak u pogrešnom smeru i neće dovesti do stabilnosti, već do nestabilnosti, rekao je Kac.

- Bela kuća i drugi možda imaju vremensku odrednicu, ali o njoj će zapravo odlučivati dve strane u dijalogu i njihovi partneri koji podržavaju proces, rekao je Kac.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir