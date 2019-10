ĐILAS DELI LEKCIJE, NAŠ ODGOVOR JE RAD! Vesić: Radimo i rešavamo probleme koje drugi nisu

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je danas da se u Beogradu radi i rešavaju se problemi koji nisu godinama unazad, ističući da se radovi u Valjevskoj ulici na Banovom brdu završavaju, kao i da će oni na Trgu republike biti gotovi do 1. novembra.

U Valjevskoj ulici su građevinski radovi završeni juče, a postavljanje asfalta biće gotovo za 10-ak dana.

Vesić je istakao da je urađen veliki posao, zamenjene su cevi, urađen novi kišni i fekalni kolektor na više od 100 metara, kako bi se problem trajno rešio.

Najavio je da će u narednih godinu i po dana početi gradnja fabrike za preradu otpadnih voda u Ostružnici, kao i Batajnici, osim one u Velikom Selu.

- Fabrika u Ostružnici je važna jer će se fekalna kanalizacija sa tog dela Čukariće slivati u fabriku i prerađena odlaziti u Savu, rekao je Vesić.

On je dodao da je mnogo urađeno za čukarička naselja Ostružnicu, kao i za Umku, gde se radi na rešavanju problema klizišta, ali i za druge delove grada, što pokazuje koliko se grad razvija.

Ponovio je podatak da je u Beogradu aktivno 2.500 gradilšta, da investitori plaćaju naknadu za građevinsko zemljište, od kojih se kasnije finansiraju izgradnje vrtića, škola.

On je rekao i da je 2012. godine, kada je gradonačelnik Beograda bio Dragan Đilas, izdati građevinksih dozvola za 242.000 kvadrata, vrednosti 361 milion evra, dok je prošle godien grad izdao dozvole za milion kvadrata, što su inesticije vredne 1,5 milijardi evra.

Takođe, dodao je da je budžet grada 2013. godine bio 556,5 miliona evra, a ove 1,15 milijardi evra, uz znatno manji procenat opterećenja prihoda dugovima, a to je, kaže, zdrava ekonomija.

Kada je reč o restauraciji Pobednika, Vesić je rekao da se spomenik u poslednjih 15 godina iskrivio za 30 centimetara, a da je sajla skoro pukla, a da prethodnu vlast, to nije interesovalo.

- Neradnici ne rade ništa, samo sede, tvitutuju i napaduju. Šta su oni uradili osim što je Đilas trgovao sekundama, rekao je Vesić.

Naveo je da Đilas danas deli lekcije i govori da ni Svetska banka ni MMF ne znaju ništa, a primera radi, kako je rekao, od 2013. godine do danas inflacija je između 1,5 i tri odsto, a od 2004. do 2013. bila je između dva do 16 odsto.

- Zamislite šta su radili tajkuni tada kada su menjali dinare u devize i znali su kada će ad se promeni kurs, jer su imali privatne guvernere. Danas je inflacija u evropskim okvirima, Kada MMF pohvali Srbiju, Đilas kaže da taj MMF ne zna ništa, rekao je Vesić.

Politički protivnci kažu da ni Fajnenšl tajms, koji pohvali Srbiju, "ne zna ništa".

- Oni žive u virtuelnom svetu, gde samo njima treba da bude dobro, a narodu loše. U našoj politici građanima treba da bude dobro. Naravno da nije dovoljno dobro, naravno da plate i penzije mogu da budu i veće, ali se živi bolje nego pre pet godina, rekao je Vesić.

On je podsetio da je dao rok izvođaču do 1. novembra da završi preslaganje kocki na Trgu republike i da će, kako stvari stoje, taj rok biti ispoštovan.

- Kada se sve bude završilo i podvučemo crtu znaće se za svaki dinar, a garantujem da će radovi na kratu koštati manje nego što je bilo predviđeno ugovorom, rekao je Vesić.

Povodom pojavljivanja grupe pristalica i aktivista SzS ispred kuće u kojoj živi sa porodicom, pre par nedelja, Vesić je rekao da će se to rešiti po zakonu, te da je podneta krivična prijava.

- Naš odgovor na sve gluposti je rad. Izgrađeni su kilometri autoputeva, zato oni predsedniku Aleksandru Vučiću ne mogu ništa. Iza nas će ostati dela o tome kako se Beograd razvijao, iza njih samo dugovi i lopovluk, zaključio je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir