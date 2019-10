VESIĆ O TRGU REPUBLIKE: Dao sam im rok! Radovi će biti gotovi do 1. novembra, presložiće svaku kocku

do sada je od 4.100 presloženo oko 3.600 kvadrata

BEOGRAD - Svi radovi na Trgu republike trebalo bi da budu gotovi do 1. novembra, a saobraćaj na ovom potezu potpuno normalizovan, tvrdi zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

- Kada sam naložio da se preslože sve kocke na kolovozu pored Trga republike dao sam izvođaču rok 35-40 dana da završe taj posao. Taj rok ističe 1. novembra. Nemam razloga da ne verujem da ovaj nalog neće ispoštovati. Svakog dana mi podnose izveštaje i do sada je od 4.100 presloženo oko 3.600 kvadrata - rekao je Goran Vesić za list.

- Juče je naš gradski urbanista Marko Stojičić sa Sekretarijatom za saobraćaj odredio trasu biciklističke staze na Trgu kako sam im i naložio. Tako da će biciklisti dobiti novu stazu, a kolovoz će nesmetano moći da koriste motociklisti što nije bilo moguće pre nego što sam dao nalog za preslaganje. Već tokom sledeće nedelje pojedini delovi kolovoza biće pušteni za saobraćaj kako tehnološki proces bude dozvoljavao - dodaje Vesić.

foto: Zorana Jevtić

Mnogo priče je bilo i oko toga ko će platiti naknadne radove, ali zamenik gradonačelnika tvrdi da tu nema nikakvih nejasnoća.

- Kada izvođač završi posao, tada ćemo u dinar znati koliko će koštati rekonstrukcija Trga i kolovoza. Neki mediji su tendenziozno pisali o potencijalnim viškovima radova, ali su krili da ima mnogo više manjkova radova u odnosu na ugovoreno, pa kada se bude podvukla crta mogu već sada da vam kažem da će sve koštati manje nego što je bilo predviđeno ugovorom. Toliko o glupostima da će se izvođaču platiti više jer će na kraju dobiti manje novca...

foto: Zorana Jevtić

- Preslaganje kocki urađeno je o trošku izvođača i Grad taj posao neće platiti ni dinar. Kada ulica bude primljena i kada bude plaćena okončana situacija tada će na sajtu Direkcije za građevinsko zemljište biti objavljen kompletan ugovor i sva prateća dokumentacija sa svim atestima i to će se dogoditi najkasnije do kraja novembra. Nisam ja Dragan Đilas da u tajnosti platim višak radova na Mostu na Adi 39 miliona evra, da izvođaču kao nagradu zato što je most pustio 1.1.2012. za početak njegove izborne kampanje isplatim nagradu od 14 miliona evra, da platim pilon koji nije u građevinskoj dozvoli i liftove koji ne rade ni danas milione evra - kaže Vesić.

foto: Ana Paunković

Prema njegovim rečima, poznat je i garantni rok za kompletne radove.

- Kada sve bude završeno, kada budu primljeni radovi i kada se plati izvođaču, počinje da teče garantni rok od tri godine u kome se svaki kvar ili popravka plaća o trošku izvođača - zaključio je Vesić.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir