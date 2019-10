VUČIĆ U KURŠUMLIJI: Izbori će biti održani na vreme, a narod će reći svoj sud! A što se tiče Boška i nalepnica... (FOTO)

KURŠUMLIJA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio rekao je danas da nema odlaganja redovnih parlamentarnih izbora, i da će biti održani onako kako to nalažu Ustav i zakon.

"Da odložimo izbore šest bar šest meseci, pa da izađem pred narod i kažem: 'Zavodim dikatruru, umesto redovnih izbora posle četiri godine, sad nećete da imate izbore, zato što se ovi nisu baš spremili onoliko koliko treba, pa još šest meseci mi da vladamo protivustavno i protivzakonito, da bi se oni tih šest meseci spremili'", rekao je Vučić na pitanje novinara kako vidi predlog Vladimira Goatija da izbore treba odložiti bar za šest meseci, da bi se izbegao bojkot.

Dodao je da je čuo da opozicija štrajkuje da bi izbori bili ranije, ali ne i da štrajkuje da bi bili kasnije.

"Za sve sam čuo, samo za to nisam. I da se za to zalažem ja, da bih ostao duže na vlasti, možda bih to razumeo, ali da se za to zalažu oni koji hoće da nas smene - ja tu vrsu ludila niti mogu da razumem, niti mogu da slušam.

Izbori će biti kad to kaže Ustav Srbije i zakon, a naš narod je uveo demokratiju i svake četiri godine su izbori, a za predsednika svakih pet godina", rekao je Vučić.

Dodao je da izbori mogu da budu ranije, vanredni.

"Ali, kasnije - da neko vlada bez volje naroda, dok sam na vlasti u Srbiji to se neće dogoditi. Kad oni vladaju mogu da kažu - nikad više nema izbora, svašta može", rekao je Vučić i dodao da opoziciji nije stalo do demokratije ni osnovnih demokratskih principa.

Izgleda sve može da se pogazi samo ako su njihovi interesi u pitanju, primetio je on.

"Ne može. Izbori na vreme, narod neka kaže svoj sud. Oni ako hoće da izađu na izbore - hoće, ako neće - nemoj da izlazite na izbore, niko se naročito ne sekira, ni zbog jednog, ni zbog drugog. Daj da radimo, ljude ovde mnogo više interesuje fabrika nego bilo kakve njihove nalepnice i narod im to kaže", zaključio je Vučić koji boravi u Kuršumliji u sklopu kampanje "Budućnost Srbije".

"Boško i nalepnice - kampanja iz 70-tih prošlog veka"

Vučić je rekao da ne razume neke poteze svojih političkih protivnika, poput akcije Boška Obradovića, kada je na zgradu opštine Gornji Milanovac pokušao da zalepi nalepnicu "Bojkot", što je, kaže, nivo političke kampanje "iz 1974/5. godine".

Na pitanje u vezi sa verbalnim incidentom, koji se tom prilikom dogodio, Vučić je rekao da čestita portiru na tome što je Obradoviću u lice rekao ono što ljudi inače misle o njemu.

"Valjda su se iznenadili što je postojao neko dovoljno harabar, i čestitam tom čoveku, da pravim imenom nazove primitivce koji su hteli da naruže opšitnu. Hvala mu što je štitio državnu imovinu i dostojanstvo građana Gornjeg Milanovca", rekao je Vučić novinarima.

Kako je dodao, onima koji se tako ponašaju ponekad je potrebno u lice reći šta ljudi misle.

On je odbacio kritike na račun restauracije spomenika "Pobednik" i sumnje u kvalitet radova, navodeći da je neko morao da uradi sve ono što prethodna vlast nije tokom 12 godina mandata.

On je, novinarima u Kuršumliji, rekao da je sam bio očajan kada je video koliko je zub vremena nagrizao spomenik, ali i koliko smo sami bili nepažljivi prema njemu i koliko je "metaka iz šenlučenja" završilo u njemu.

"Ali, kao što je neko morao da obnovi Karađorđevu, Topličin, Obilićev, Kosančićev venac, ceo grad, sve što oni nisu za 12 godina, tako je morao i simbol Beograda. Kao što je neko morao da otvori Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti, ili da od močvare napravi najekskluzivnije mesto u Beogradu", rekao je Vučić.

"Ali, ne mogu preterano time da se bavim, važnije mi je kako da ljudima iz siromašnijih delova Srbije da pomognem".

(Tanjug)

