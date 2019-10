MOGU DA ZABRANE SRPSKU LISTU, ALI NE I SRBE NA KIM, VUČIĆ: Priča o trovanju glasačkim listićima je tupava i za malu decu, Albanci ukidaju demokratiju

Mogu i da zabrane Srpsku listu, ali ne mogu da "zabrane" srpski narod na Kosovu i Metohiji, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić povodom navoda Prištine o zatrovanim kovertama sa glasačkim listićima iz centralne Srbije i upozorio međunarodnu zajednicu da ukidanje demokratije ne vodi ničemu.

"Ovo je moje upozorenje međunarodnoj zajednici, posebno onima kojima je bilo teško da čestitaju Srpskoj listi i moja molba Prištini da se urazume, da ukidanje demokratije ne vodi ničemu i da moraju jasno da znaju ko su predstavnici Srba na KiM", istakao je Vučić.

On je rekao da je suština u tome da oni pokušavaju da Srpsku listu proglase za terotirstičku i da dobiju podršku međunarodne zajednice za to.

"To je smešna priča za malu decu, tupava priča koju je neki kreten smislio misleći da može da naudi Srpskoj listi, a naudiće sebi. Oni mogu i da zabrane Srpsku listu, hoće li time da zabrane srpski narod", rekao je Vučić.

On je naveo da je ovo poslednji poziv Albancima da se urazume i prihvate izbore rezulteta.

"Nama nijedan glas nije potreban, da ih poklanjate ne znam kome, ne vredi vam ništa. Ali nemojte da pravite planove unaped i da izmišljate priče kako ste izmišljali devedesetih godina", rekao je Vučić.

Svaki pokušaj izbacivanja Srpske liste iz kosovskih institucija, ukazao je, predstavlja igranje sa demokratijom i opstankom jednog naroda.

Na pitanje da prokomenatriše jučerašnji susret Kurtija i Nenada Rašića i da li je to način da se on ubaci u vladu, Vučić kaže: "Mogu da rade šta god hoće, ali to je suprotno njihovim zakonskim i podzakonskim aktima. Ponavljam, svako izbacivanje Srba, jedinih legalnih i legitimnih predstavnika Srba jer su osvojili ne 46, ili 56 već 96 odsto srpskih glasova, je igranje sa demokratijom i opstankom jednog naroda. A posledice neka sami izvlače", rekao je Vučić.

Na pitanje da li je moguć nastavak dijaloga, imajući u vidu izjave Aljbina Kurtija, inače još radikalnije od Haradinajevih, Vučić kaže da takve izjave za nekog možda predstavljaju iznenađenje, ali za njega ne.

"Šta od ljudi koji se zalažu za tzv. veliku Albaniju drugo možetet da očekujete? Jeste li videli Kurtija ispred tzv.kosovske zastave? Ne, nego ispred albanske. To je iznenađenje za mnoge druge, za mene nije", kazao je Vučić.

Slične stavove mogu se očekivati i od Osmani, dodaje on.

"Ali, da li će oni da se dogovore, jer veći su sukobi među njima nego što hoće da pričaju, to je druga stvar. Ja brinem šta će se desiti u interegnumu do formiranje te vlade", rekao je Vučić.

