VUČIĆ ODGOVORIO NA PRETNJE KURTIJA: Niko ne može da ugrozi Srbe na KiM, nervozni su pa su izmisli priču o trovanju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da izjavu Aljbina Kurtija, da će rešiti najveći problem Prištine - prisustvo Srbije na severu, razume kao otvorenu pretnju, ali je poručio da niko, pa ni Kurti, neće moći da ugrozi Srbe.

"Ne želim da odgovaram uvredljivim rečnikom. Mogu samo reći da neće ugroziti Srbe", kazao je Vučić gostujući na televiziji Prva.

Kaže da su Albanci užasno nervozni, jer vide da im ne ide kako su planirali.

Oni, kaže, danas rade ono što smo mi radili u vreme pred kraj socijalističkog perioda, dd 1987. do 1995, kada smo imali "lojalne Albance", a nismo razumeli da postoji ogromna većina Albanaca koji su protiv toga.

"Danas oni pronalaze Radu Trajković i Rašića, one koji imaju dva odsto podrške Srba. Za razliku od nas ranije, kada je postojao jendopartijski sistem, oni danas egzaktno mogu da vide ko koliku podršku ima. Sada ste izmerili da nemaju jedan odsto, ali hoćete da radite sa njima, a nećete sa onima koji zaista predstavljaju srpski narod. Nisam srećan zbog toga, ali radostan što pravite greške kao mi", istakao je on.

Vučić je priču o navodnom trovanju glasačkim listićima iz centralne Srbije nazvao najglupljom farsom.

Kazao je da svi znaju da nema ništa iza toga i da je to potvrdio i albanski doktor.

"To je bila infekcija, jedna zbog glasova koje je dobila Srpska lista, što je toliko infektivno delovalo da su to morali da urade, a druga što su pravili računice da li bi i kako da ubace Pacolijevu stranku. Zato su napravili skandal", objasnio je on.

Prema njegovim rečima nema ni otvrova, ni nikakve infektivne reakcije, da je sve budalaština koja pokazuje nivo nervoze i na šta su sve spremni.

"To pokazuje da su veoma opasni i zato sam i rekao da nečeg kao 2004. kada su iz DOS-ovog režima dozvolili pogrom nad Srbima, kao ni Oluje, nikada više neće biti. Mnogo smo ognjišta u prošlosti izgubili i to više nećemo dozvoliti", kazao je on.

Rekao je da je uputio poruku EU, šaljivu, da li smo otrovali Albance Antraksom ili Novačokom.

"Za Maju Kocijančić imao sam uvek jedno drugo pitanje, a tiče se prava Srba u Sloveniji. Ja sam napravio šalu, jer ceo svet je video priču o trovanju, proalbanski mediji pisali su o trovanju iz Srbije, sada ćute kao zaliveni", objasnio je on.

Ukazao je da ljudi u Srbiji nisu spremni da čuju istinu, jer imaju nežne uši, i najviše vole da slušaju bajke, kako je MMF zaveo kolonijalno ropstvo, kako ćemo da budemo neuništivi, sve da proteramo preko Prokletija.

"Ja neću da lažem ljude", poručio je on povodom svojih izjava o realnom stanju na Kosovu i Metohiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je razumeo šta je američka, a šta evropska ideja o Kosovu i Metohiji i da nije srećan zbog toga.

On je dodao da je imao dobar razgovor sa izaslanikom Bele kuće Ričardom Grenelom.

Razgovor je bio dobar i otvoren, Grenel je sposoban čovek, razumeli su se dobro, rekao je Vučić za tv Prva upitan da prokomentariše razgovor sa Ričardom Grenelom i zašto je sam pisao belešku posle razgovora.

"Nisam srećan ishodom kako ga vide Amerikanci, ne bih to komentarisao, rekao je Vučić dodajući da je zato sve zapisao u službenoj beleški.

On je istakao da je pozicija Srbije veoma teška i da se dugi niz godina borimo da ekonomski napredujemo i ne ugrozimo poziciju Srbije.

"Uspeli smo da vratimo pitanje Kosova na velika vrata, kada je kada je za mnoge to pitanje bilo završeno", rekao je Vučić.

On je istakao da je u našoj javnosti uvek lakše biti protiv, a ne ponuditi nista.

"Slušao sam gluposti i napade svih mogućih o razgranicenju, a nemaju pojma sta govore", primetio je Vučić.

"Ljudima je najlakše da kažu 'mi smo protiv podele ili razgraničenja', a ko nam je nudio? Niko nikada nam nije nudio razgraničenje, jer je za njih Kosovo celovito, nezavisno i tačka", rekao je srpski predsednik.

To što mi Srbi sebe doživljavamo kao svetsku silu, to, kaže, pokazuje koliko smo nesvesni svoje situacije i ne razumemo da nismo sami na svetu i sta se dogodilo 99, 2010, 2011...2012...".

"Mi smo podigli ugled zemlje u svetu i uspeli da vratimo pitanje KIM, ali nemojte da budete optimisti da su nasi izgledi preveliki", poručio je Vučić.

On je naveo da moramo da čuvamo nas narod, bezbednost, da brinemo o njima, fiansiramo zdrvstvo školstvo, penzije, pomazemo kad uvedu sankcije, embargo na robu..., da se snalazimo i snabdemo ih za 48 sati. Jer to je nasa briga.

"A ljude koji će da vam pričaju da je Zrce ili Đakovica 'staro srpsko mesto', njih posaljite tamo. Tijanić je rekao 'Kosovo je najskuplja srpska reč, ali niko neće da živi tamo'", podsetio je Vučić i naveo da ne želi da se junači, jer je to neodgovorno.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir