PREDSEDNIK VUČIĆ POSLE POSETE MEDVEDEVA: Razumeo sam šta su američka i evropska ideja o KiM! Ne mogu me pobediti na izborima, sam ću da se sklonim, ali opet neće moći da pobede

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o tome šta su zaključci posete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva, ali i o unutrašnjim političkim i društvenim pitanjima.

O pretnjama Boška Obradovića i napadima na novinare

Vučić je o pretnji lidera Dveri Boška Obradovića kazao da mu ne pada na pamet da mu odgovori Obradovićevim rečima.

"Sve što taj čovek radi možete da vidite samo u tome što je Hitler radio 1933. godine. Đubre izdajničko sam zbog toga što sam Kosovo koje je proglasilo nezavisnost u njihovo vreme uspeo da vratim za pregovarački sto, što obeležavamo NATO agresiju, što se sećamo žrtava Jasenovca, što se ne plašim da našu zemlju branim i u regionu i u svetu zbog uloge devdesetih", rekao je Vučić.

On je dodao da je video kako se Boško Obradović tresao kao prut kad mu je prišao ispred Skupštine Srbije.

"Nedopustivo je da novinare nazivate prostitutkama. Njihov problem sa mnom je to što se nijednog sekunda ne plašim njih. Srbija nikada neće dozvoliti da fašizam naraste iz tog korova. Nemate pravo da žene nazivate ku*vama jer su postavile pitanje koje se vama ne sviđa", rekao je Vučić.

O fabrici Krušik i bojkotu izbora

On je upitao kada je bila dobra atmosfera u srpskom društvu od Prvog srpskog ustanka i kada su to Srbi bili zadovoljni vlašću.

"Moraju da postoje osnovna demokratska pravila, poštovanje jednih i drugih, tu moram da priznam da tu ima i naše krivice i nipodaštavanja. Mi koji predstavljamo ogromnu većinu izloženi smo svakodnevnom teroru onih koji vam ne mogu ništa. Svake subote puštamo njih 650 da blokiraju grad, recite nam šta još želite od nas", upitao je on.

O aferi u fabrici Krušik kaže da je izmišljena priča vezana za ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića, te da on ne može biti uzbunjivač.

"Oni su tim svojim bahatim, osionim ponašanjem prema svima koji im se suprostavljaju, da bi napravili unutar moje stranke sektu od 80 odsto ljudi koji napadaju one koje napadaju svaki dan. Ja da plaćam reket nekome da me ne bi napadao. Kaže da mu dam pola miliona za nešto, jesi ti lud? Čekam ga da dođe sa Balija gospodin", kazao je Vučić o Sergeju Trifunoviću.

Vučić je kazao da nema problem sa bojkotom izbora koje su najavile pojedine opozicione stranke, ali da bi ljudi tada videli koliko im je podrška opala.

On je dodao da ga niko od opozicije ne može smeniti sa vlasti, ali će sam da se skloni.

"Ne možete neradom, bez plana i programa i nesitinom da pobedite. Ne možete da pobedite nekoga ko ustane četiri sata pre vas. Ali zato će taj neko da vam se skoni, postaraću se da jednako dobri ili bolji nastave uzlaznom linijom", rekao je Vučić.

On je najavio da će ministar finansija Siniša Mali narednih dana izneti tačne podatke koliko je država dala novca sportskim klubovima.

"Ne samo da će se videti šta je država dala direktno, već i javna preduzeća, šta je dala Srbija, a šta Beograd, lokalne samouprave i da svi vide ljudi koliko smo para potrošili i na jedne i na druge, a kako i jedni i drugi samo kukaju na državu kada im tako odgovara, pošto je uvek najlakše alibi tražiti u državi i okriviti je za nešto", rekao je on.

O poseti ruskog premijera Dmitrija Medvedeva i naoružavanju

O poseti ruskog premijera Dmitrija Medvedeva kaže da je bio prijatno iznenađen time kako je Srbija napredovala od njegove posete pre 10 godina.

"Mi smo mala zemlja a Rusija je velika sila. Mislim da su nam odnosi poverenja na najvišem nivou u najvećem delu mislimo isto. Juče smo potpisali nekoliko važnih sporazuma, Valjevo-Vrdnica pruga, za 3 do 4 godine pruga od Beograda do Crne Gore, to je svima promaklo", rekao je Vučić.

"Pre šest godina držali smo prvi avio miting, imali smo jedan helikopter 29 i dva aviona 21. Ljudi danas vide tu razliku, vojska vam je kao politika. Igrate šah na istoj tabli, nisu to neprijatelji, ali su protivnici. Morate da imate nešto čime se branite i da imate dobru strategiju za napad", kazao je Vučić.

Vučić je kazao da Srbija prati naoružavanje zemalja u regionu, da zna ko naoružava Albance, ali da je Rumunija najveća sila na Balkanu.

"Više nema jednog svetskog policajca, imate više igrača. Danas ćete imati mnogo regionalnih malih sukoba, pa nećete imati samo Kinu, Ameriku i Rusiju, nego mnogo posebnih sila od Japana do pojedinih zemalja u Indo-Kini. Svi brinu za sebe i nema više te vrste ujedinjenosti, kao što je nas napalo 19 zemalja. Mi ne smemo da budemo slabi, jer uvek će neko naći Lajbnicov dovoljan razlog da nas napadne. Mi ne smemo da budemo bambi po tom pitanju", rekao je Vučić.

O sastanku u četiri oka sa američkim izaslanikom Grenelom i Kosovu i Metohiji

O poseti specijalnog izaslanika SAD Ričarda Grenela u Srbiji rekao je da je imao potrebu da sam napravi beleške posle tog sastanka u Beogradu i da će njegove beleške ostati sledećem predsedniku Srbije kako bi mogao da sagleda celokupnu situaciju.

"Pomažemo i kad nam uvedu sankcije i totalni embargo na robu iz Srbije, mi pomažemo našem narodu koji čuv. Ja sam razumeo šta su američka i evropska ideja o Kosovu i Metohiji, da li sam srećan zbog tih ideja, samo ću slegnuti ramenima", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Aljbin Kurti je veoma opasan čovek.

"Albanci prave užasne greške, nervozni su, vide da im ne ide kako su planirali. Ono što smo mi radili pred kraj komunističke ere, danas oni pronalaze Rau Trajković i Nenada Rašića iako njih ima jedan ili dva odsto. Neće da rade sa onima koji zaista predstavljaju srpski narod. Što se tiče trovanja, to je jedno od najglupljih farsi", kazao je Vučić.

Vučić je rekao da je bila infekcija zbog glasova Srpske liste, a druga jer su pravili računice da li da ubace Pacolijevu stranku ili ne.

"To su bile te dve infekcije koje su navele Albance na to. Sad ćute kao zaliveni. To je sve bila budalaština i izmišljotina, znači da su nervozni i da su veoma opasni i spremni na sve", kazao je Vučić.

Povećanje plata, pomoć od 5.000 za penzionere

On je najavio povećanje plata za medicinske sestre od 15 odsto, zaposlenima u javnom sektoru 9 odsto, a penzionerima po 5.000 dinara pomoći.

"Ponosan sam na činjenicu što je prosečna plata kad smo preuzeli vlast bila 16.000 dinara, sada je više od 30.000 dinara. U januaru će biti 511 evra prosečna plata, ja imam tonski kad mi je Šutanovac u Skupštini rekao: kad to doteraš da onda svi da glasamo za SNS. Ti rezultati su dobri, moraju biti bolji. Uskoro ćemo izaći sa investicionim planom od 11 milijardi evra", najavio je on.

Vučić je kazao da mu nije problem to što ga neko naziva "pederom i izdajnikom", ali da mu je teško kada mu neko vređa decu i porodicu.

"Ono što me najviše boli je kad ulažete ogroman trud i rad, a zabranjeno vam je da kažete da ste zadovoljni i da vam je to dobro", kazao je on.

