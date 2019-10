VUČIĆ ODBRUSIO SERGEJU: A za šta da mu damo pare? Da im plaćam reket? Ne zanimaju me, ne mora niko od njih da izađe na izbore!

Predsednik Aleksandar Vučić kaže da veruje da će tužilaštvo ispitati navode predsednika PSG Sergeja Trifunovića da mu je u ime SNS navodno nuđeno pola miliona evra i koaliciono partnerstvo da izađe na izbore, ali i da ne vidi zašto bi to neko uopšte radio.

- A za šta da mu damo pare?, upitao je Vučić.

Kako je rekao, ne bi moglo ni da se sakrije da je novac dat, a nije jasno ni zašto bi SNS to uopšte radila.

- A, za šta da mi njima platimo? To što će da izađu na izbore? Što da im plaćam da izađu na izbore? Što se mene tiče, ne mora niko od njih da izađe na izbore. Ne zanimaju me, rekao je Vučić.

Pored toga, kaže, neizlazak dela opozicije na izbore ne znači i nedostatak legitimiteta izbora:

- Kakav nedostatak legitimiteta, kad će da izađe skoro 50 odsto birača, bez njih, a imali smo 52-53 odsto 2016. godine. Šta je problem s tim? Što bismo im davali pare? Da im plaćam reket? Em me maltretiraju, em dolaze da upadaju u Predsedništvo, em još da im plaćam nešto, konstatovao je Vučić.

- Verujem da će tužilaštvo to da ispita... nadam se, da se ne bih mešao u rad samostalnog tužilaštva, ali sam siguran i verujem da će to biti, rekao je Vučić, uveren da može biti reč samo o izmišljotini i da će to sa Sergejevim "visokim funkcionerima SNS" samo da izazove smeh.

- Što se tiče nekih drugih stvari, mi moramo da ćutimo i da pustimo da nadležni organi rade svoj posao. Oni da izmišljaju šta hoće, jer će posle reći da nisu vršili pritisak na sud i tužilaštvo, a za sve što bih ja rekao, tvrdili bi da je pritisak. Sačekaćemo, siguran sam da će se i tu stvari razjasniti, rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

