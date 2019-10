KURIR TV IZ PALATE SRBIJA! VUČIĆ: Srbija i Rusija su snaga koja se bori protiv falsifikovanja istorije, hvala za podršku 1944. ali i danas! MEDVEDEV: Istorija ne sme da bude predmet trgovine, podržavamo vas po pitanju KiM

"Hvala vam na prijateljstvu, na podršci koju nam pružate, srpski narod to ume da prepozna i ceni. Osećamo veliku čast jer zajedno sa nama obeležavate 75. godina od oslobođenja Beograda, od kada su crvena armija i srpski partizani zajedno ušli u grad i oslobodili ga. S ponosom ističem činjenicu da kao narodi koji su pretrpeli užasne gubitke u Drugom svetskom ratu, mi danas predstavljamo snagu koja se bori protiv falsifikovanja istorije."

