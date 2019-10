KURTI JE EKSTREMISTA I POLITIČAR PROŠLOSTI! ĐURIĆ: Aljbina ne zanimaju budućnost i mir u regionu

Aljbin Kurti iz dana u dan dokazuje da je političar ekstrema, političar prošlosti, koji je nezainteresovan za budućnost albanskog naroda, ali nezainteresovan i za mir i stabilnost u regionu, izjavio je danas direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.

Komentarišući Kurtijevu izjavu da je Zajednica srpskih opština daleka prošlost, Đurić je novinarima u Beogradu kazao da svakoga dana Kurti pribegava istorijskom revizionizmu, šovinistički jednonacionalno obojenom načinu prikazivanja i nedavnih događaja, ali i događaja iz dalje prošlosti.

"Danas smo videli da za njega neprekinuto traju i Prvi i Drugi svetski rat i da on to gleda kao jednu neprikinutu nit za koju su valjda opet Srbi krivi za sve, zaboravljajući na to ko je za vreme Drugog svetskog rata najpre ustrojio, a zatim i činio Š divizuju Skenderbeg koja je bila jedna od najmonstruoznijih nacističkih divizija, a bavila se etničkim čišćenjem", kazao je Đurić.

Direktor vladine Kancelarije je pozvao sve albanske političare da ne pokušavaju da odsustvo politike vezane za ekonomiju, za napredak i razvoj sopstvenih sunarodnika zamene politikom mržnje.

On ih je pozvao da ne menjaju politiku racionalnih programa za budućnost politikom mržnje i vraćanja u prošlost.

"Pozivam ih da razmisle kako da se okrenemo saradnji", kazao je Đurić.

Dodao je da bi trebalo da slede primer onih političara koji su poput predsednika Aleksandra Vučića u prethodnim danima razmišljali o tome kako da ukinemo barijere u regionu, da protok ljudi, robe i kapitala učinimo efikasnijim, sa ciljem da nam mladi ljudi svih nacionalnosti ne bi jednom zauvek pobegli iz regiona.

"Bojim se kada vide ili čuju Aljbina Kurtija, bez obzira što im u prvom momentu možda zvuči simpatično, velika većina Albanaca videće da u tome nema budućnosti i razmišljaće kako će da stanu u redove za zaposlenje veoma daleko od granica i teritorije južne autonomne pokrajine Srbije", kazao je Đurić.

Đurić je pozvao Aljbina Kurtija da se umesto sukobima, šovinizmu i prošlosti, okrene budućnosti, normalnim odnosima sa srpskim narodom, a one koji su u njemu videli umerenog lidera, koji je okrenut dijalogu, pozvao je da progledaju, poslušaju i pažljivo analiziraju šta govori ovih dana, kao i šta je radio u prethodnim godinama.

"Potrebno je da zajednički razmislimo o tome kako da odgovorimo na pretnju dalje radikalizacije separatizma u Prištini koji ima potencijal da u naš region unese veliku nestabilnost i velike probleme", zaključio je Đurić.

(Kurir.rs/Tanjug)

