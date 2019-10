ZAIGRALA MEČKA: Pokrenuta istraga zbog osvedočenog haškog srbomrsca Džefrija Najsa! ALBANCIMA PRODAVAO POVERLJIVE INFORMACIJE?

BEOGRAD - Kancelarija za pravnu pomoć optuženim i osumnjičenim teroristima OVK u Prištini pod istragom je Specijalnog tužilaštva za zločine OVK zbog advokata Džefrija Najsa, nekadašnjeg glavnog tužioca Haškog tribunala.

Kako pišu Novosti, Tužilaštvo ispituje rad kancelarije, jer očigledno sumnja u neke zakulisne radnje, ali i njene isplate zastupnicima osumnjičenih, pre svega Najsu, koji je advokat Samija Ljuštakua, bivšeg komandanta Dreničke i zone Paštrik.

Vrlo je moguće da uloga kancelarije nije samo pravna i finansijska podrška u zakonskim okvirima, već da je poprimila manipulacijske oblike sa dokumentacijom i potencijalnim svedocima, pišu Novosti.

Cela sudnica se tresla od smeha, Milošević nije mogao da se suzdrži

Još se pamti i prepričava, a na Jutjubu može i da se pogleda čuvena scena iz Haškog tribunala u kojoj haški tužilac Džefri Najs, koji je zamenio Karlu del Ponte, na suđenju Slobodanu Miloševiću ispituje svedoka Vojislava Šešelja prebacujući mu da u sudnici povisuje ton i govori preterano glasno. Na to mu Šešelj odgovara kako on uvek govori jasno, glasno i precizno, a da mu Najs zavidi na glasu pa ako je već tako treba sam da uzme neku hormonalnu terapiju i poradi na svom stanju...

Ova Šešeljeva opaska naterala je suze na oči svima u sudnici, a gotovo do suza se smejao i optuženi Slobodan Milošević. Šešelj je Najsu potom objasnio da on na taj način govori u sudnici, kao i da umesto njega na tom mestu stoji dama on bi govorio mnogo drugačijim glasom... Najs je svojevremeno, odmah po dolasku na mesto haškog tužioca ocenjen kao izraziti srbomrzac, a pažnju javnosti u nekoliko navrata je izazivao i nošenjem različitih čarapa u sudnici - jednom prilikom su to bile crvena i zelena. Danas, Džefri Najs ima uspešnu profesorsku, ali i advokatsku karijeru - pred Specijalnim sudom za zločine OVK za debele pare brani najokorelije mučitelje i ubice kosovskih Srba.

(SĐP)