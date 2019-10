JA SAM KAO PITBUL! KAD UHVATIM NEŠTO, NE ISPUŠTAM! TAKVE LAŽOVE SVET NIJE VIDEO: Vučić o prištinskoj FARSI brojanja glasova u stilu variole vere! Meni prvom da se imovina ispita, a sutra idem da vidim S-400

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je odgovarajući na pitanja novinara na Železničkoj stanici Novi Beograd, po svečanom dočeku teretnog kineskog voza sa opremom za gradnju brze pruge u Srbiji, rekao šta misli o farsi koja se ovih dana događa u Prištini, a reč je o brojanju glasova pristiglih iz centralne Srbije u zaštitnim odelima kao da je posredi variola vera.

foto: TV Pink Printscreen

- Još čekam odgovor da li je antraks ili novičok, još vode istragu, a ja sam se pitao da li su dobili variolu veru... Još čekam odgovor - rekao je Vučić i dodao:

- Takve političke lažove svet nije video! Na tome ću da istrajem do kraja, oni ne znaju da sam kao pitbul kad uhvati nešto! Neću godinu dana da ispuštam tu temu, na svakom mestu ima da govorim o tome... Sledeće godine u UN ću da govorim o tome... Ta doza bezobrazluka i bezobzirnosti... I dođe onaj stručnjak Kurti i priča o normalizaciji Srbije... Ti ćeš da nam pričaš o normalizaciji Srbije...

"Moja imovina prvo da se ispita"

Na pitanje hoće li biti usvojen Zakon o poreklu imovine, Vučić je pozvao da se, kad bude usvojen, njemu imovina prvom ispita pogotovo oni stanovi, apartmani

...

- Ja ću da insistiram da budem prvi, da mi ispitaju sve što imam i te kuće, apartmane u Atini, Ženevi, Beču što su lagali godinama i te račune i moje i članova moje porodice, i imovinu u zemlji i pokretnu i nepokretnu, da ljudi vide da od 2008. nemam nikakvo povećanje, posebno od 2012. otkad sam na najvišim funkcijama ... Tek kad ja budem ispitan, ima smisla da to tražite i od ostalih... Nikakvog smisla nema da ispitujete Đilasa i Jeremića a da ja ne prođem kroz to... To ne bi bilo fer - rekao je Vučić dodajući da bi taj zakon mogao da bude usvojen ili do kraja decembra ili u februaru.



"Niko nam ništa ne nudi, sem da priznamo Kosovo"

Vučić je izjavio danas da Beogradu niko ništa ne nudi kad je reč o kosovskom pitanju, sem da prizna Kosovo u granicama u kojem su ga priznale zapadne zemlje.

Na pitanje da li je tačno da mu je specijalni izaslanik američkog predsednika za pregovore Beograda i Prištine Ričard Grenel eksplicitno tražio priznanje Kosova, a zauzvrat nudio investicije, Vučić je rekao da je sa njim imao pozitivan i dobar razgovor i da neće da odgovara na nagađanja i pretpostavke koje se pojavljuju u javnosti.

"Vi mislite da nam je neko drugi nešto drugo nudio, pošto slušam priče kako je

podela izdaja...? Nama niko ništa ne nudi, sem da priznamo nezavisno Kosovo u celini granica nezavisnog Kosova. Ako znate nekog da mi je nešto drugo ponudio, pokažite mi ga", rekao je Vučić.

On je zatražio i da mu pokažu onog kome je navodno obećao da će da prizna nezavisnost Kosova. "Naslušao sam se tih laži, kao što sedam godina slušam priče da nešto ne valja, a ceo svet se divi našoj ekonomiji. Bili smo na ivici ambisa, a danas je Srbija živa ekonomija koja brzo napreduje...", rekao je Vučić.

"Molim Srbe na KiM za strpljivost i trpeljivost"

Vučić je rekao danas da ga brinu napadi na srpski narod na severu KiM, a da će lekova i hrane biti. On je rekao da je dobio pisma u kojem ga upozoravaju da neće više da trpe, ali ih je pozvao da reaguju trpeljivo i strpljivo.

"Moja molba je da budu trpeljivi i strpljivi", poručio je Vučić.

Vučić je, u izjavi novinarima, a povodom najava iz Prištine da će sutra sprovesti kontrolu apoteka na severu KiM, naglasio da će država Srbija biti uz svoj narod I da će imati lekove I hranu. Na pitanje da prokomentariše sve učestalije napade na Srbe, primetio je da u Prištini nisu ni svesni šta rade, I šta je to što čine, da ne razumeju da su se promenila vremena, kao I da ovo nije 1997, ni 1998, 2004. Ili 2008..

- Ako neko želi da to ne vidi, oči da mu otvorim ne mogu, kazao je on.

(Kurir.rs)

Kurir