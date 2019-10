SNS ZA 11 GODINA NAPRAVILA PREOKRET U SRBIJI! Đurić: Vučić pokrenuo ciklus reformi, pa oporavio ekonomiju, na nama je da radimo još efikasnije i energičnije

Srpska napredna stranka danas obeležava 11 godina od osnivanja, a potpredsednik Glavnog odbora te stranke Marko Đurić kaže da je SNS za 11 godina prerasla u pravi pokret narodne bune protiv onih koji su zemlju razorili prethodnih decenija.

- Bune protiv onih koji su do 2012. godine ugasili 4.000 fabrika u Srbiji, doveli do jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, odnosno nisu reagovali na to na adekvatan način, nisu učinili sve što je trbalo da bi se to sprečilo... bune protiv onih koji su institucije ove zemlje tajkunizovali, rekao je Đurić.

On je istakao da je SNS za 11 godina postojanja uspela da zaustavi te procese razaranja Srbije i istakao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokrenuo ciklus reformi koji je rezultatirao oporavkom ekonomije, smanjenjem stope nezaposlenosti, zustavljanjem pada bruto društvenog proizvoda.

Đurić je naveo da još puno toga ima da se uradi i ispravi i istakao da će SNS sasvim sigurno puno toga u budućnosti menjati i, zajedno sa građanima, praviti planove kako da Srbija još brže i bolje ide napred.

- Ako želimo da zaista budemo uspešno društvo, da budemo konkurentni u odnosu na zapadnoevropske i druge bogate države koje odvlače stanovništvo iz ovog regiona, moraćemo još brže da se menjamo i efikasnije i energičnije da radimo, dodao je Đurić.

(Kurir.rs/Tanjug)

