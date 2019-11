OTAC UHAPŠENOG ROŠIĆA OČAJAN: Albanci torturom žele da iznude priznanje od mog sina Marka! Teraju ga da potpiše da je Srbija naručila ubistvo Olivera! Tuku ga i prave selfije sa njim

KOSOVSKA MITROVICA - Nebojša Rošić, otac uhapšenog Marka Rošića koji se tereti za umešanost u ubistvo lidera Gradjanske inicijative Sloboda demokratija pravda Olivera Ivanovića, kazao je da je njegov sin "izložen neviđenoj torturi koja traje gotovo godinu dana" i dodao da je cilj da se iznudi priznanje i optuži potpredsednik Srpske liste Milan Radoičić za ubistvo Ivanovića.

Rošić je za Kosovo onlajn ispričao je da se njegov sin žali da trpi "neviđenu torturu" u zatvoru, psihičku i fizičku.

"Od trenutka kada su ga odveli odavde, krenulo je fizičko maltretiranje, tukli su ga i pravili 'selfije' sa njim. Tokom višečasovnog ispitivanja jedan od policajaca koji se predstavio kao Besim, rekao mu je: 'Marko, treba da kažeš da su Milan Radoičić i država Srbija organizovali i učestvovali u ubistvu, a mi ćemo te odmah pustiti. Ukoliko to ne priznaš, bićeš osuđen na kaznu zatvora od pet do deset godina'", istakao je Rošić i dodao da osumnjičeni na to nije pristao.

On je kazao da je njegov sin u teškom psihičkom stanju i da je pokušao sebi da oduzme život i dodaje da je "pitanje koiliko će još tako izdržati.

Prema njegovim rečima, za taj slučaj su bili zainteresovani i predstavnici Euleksa, koji vrše nadgledanje pravosuđa na Kosovu, ali su ih, kako je kazao, "iz tužilaštva bukvalno izbacili", a "interesovanje je pokazao i američki ambasador u Prištini".

Nebojša Rošić je istakao da jedva čeka optužnicu i "šta će se na njoj naći" i podsetio da je na "brojne nezakonite radnje" u žalbama ukazao i advokat Mahmut Haljimi.

"Žalio se do sada na svako produženje pritvora, koje je svaki put bilo nezakonito, jer Apelacioni sud je dužan da odgovori u roku od 48 sati, a oni odgovaraju u roku od 25 dana. To se na svaka dva meseca ponavljalo kada je odlučivano o produženju pritvora. Žalili smo se i Vrhovnom sudu jer su sva rešenja o produženju bila u potpunosti ista, bez promenjenog i jednog zareza, ali to do sada nije dalo rezultate", zaključio je Rošić.

Marko Rošić i Nedeljko Spasojević, koji su uhapšeni u akciji specijalnih jedinica kosovske policije 23. novembra prošle godine, sa još dvojicom Srba, a pritvoreni su još uvek pod sumnjom da su umešani u ubistvo lidera Gradjanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Olivera Ivanovića, 16. januara 2018.

(Kurir.rs/Tanjug)

