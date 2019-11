NA DVA SASTANKA VIŠE ODLUKA NEGO U POSLEDNJIH 7 GODINA! Vučić: U Ohridu se nismo bavili politikom već rešavanjem problema običnih ljudi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jutros da su sa Severnom Makednijom i Albanijom dogovorene veoma dobre i važne stvari, koje će značajno unaprediti investicioni ambijent i naglasio da su on i premijeri druge dve zemlje odlučni da "guraju" napred ono što je dobro za građane, bez obzira na pritiske.

Vučić je pojasnio da se u Ohridu nisu bavili politikom već rešavanjem problema običnih ljudi i privrednika.

Govoreći za o postignutim dogovorima, Vučić je rekao da mi to zovemo "unapređenom regionalnom saradnjom", a ne "malim šengenom", pošto su Evropljani alergični na pominjanje šengena kao njihovog geografskog pojma.

- Doneli smo u Ohridu više odluka na dva sastanka nego u poslednjih sedam godina od upostavljanja mehanizama regionalne saradnje, kazao je Vučić.

- Sada imate studente u nekim IT kompanijama iz Makedonije koji sa lakoćom dobiju dozvolu u Skoplju, ali su to tako užasne i komplikovane procedure u Srbiji da morate da čekate godine i ne znam šta sve, dobijate privremene dozvole umesto stalnu mogućnost za rad i u Beogradu i to ćemo da rešimo za nekoliko dana, najavio je Vučić.

On je naglasio da zbog svega toga očekuje povećanje broja stranih direktnih investicija i da je zato ta ideja istorijska.

- Ne znam da li će moći da opstane zbog različitih političkih pritisaka, kazao je on i dodao da će naš ekonomski razvoj biti neuporedivo snažniji i da će trgovinska razmena sa Skopljem i Tiranom drastično rasti.

Upitan za otpore koji bi mogli da uslede zbog inicijative i ko je u regionu spreman da joj se priključi, Vučić je rekao postoji otvorenost za sve druge, navodeći kao primer Evropsku zajednicu za ugalj i čelik, preteču EU, koja je nastala od malog broja zemalja, pa se onda širila.

- Postoji i postojala je uvek potreba u našem regionu da se dodvoravamo velikim silama u Evropi i svima drugima i da radimo ono što bi oni tražili od nas, makar tu ne bilo rezultata. Sada smo, a nemam sumnje da je to kost u grlu nekima u svetu, uzeli sudbinu u svoje ruke, sami počeli da razgvoaramo i da se dogovaramo, rekao je Vučić.

Da budem iskren, ide nam odlično, mnogo se brže dogovoramo da otklanjamo prepreke u interesu građane, nego u prethodnom periodu, kada smo imali posrednike, istakao je Vučić.

- Da li će svi da prihvate ili će da im smeta, sami zaključite. Što se tiče mogućih pritisaka na Srbiju, nemam nikakav strah, jer mi i teže pritiske lako izdržimo, rekao je Vučić.

Na konstataciju da političare na Kosovu i Metohiji zbunjuje njegova saradnja sa Ramom, Vučić je rekao da njih ne zbunjuje ništa, već Rama razume koliko je ova inicijativa važna za njegovu zemlju, ali da ne želi albanskom premijeru da pravi probleme, objašnjavajući neke druge stavri.

Dodao je da su sinoć na sastanku razgovarali sa predsedavajućim Saveta ministara BiH Denisom Zvizdićem razgovarali i objasnili inicijativu.

- Mislim da je toliko očigledno kakve ovo prednsoti nudi. Sve privredne komore u regionu su oduševljenje. Ako neko ovo ne razume, onda nisam siguran da razume šta treba da radi u državnim poslovima i kako treba da vodi privredu zemlje i kakve uslove da im omogućuje. Ako želite, dobrodošlite ste, ako ne želite, nikom ništa, rekao je Vučić.

Na konstataciju da je iz SAD stigla snažnija podrška nego iz Brisela, Vučić se na tome zahvalio Americi, ali i primetio da niko, pa ni u Evropi, nema šta da im zameri.

- Tražiće se drugi razlozi, okopli, jer je sve ovo zasnovano na četiri ključne slobode EU. A, da li svima odgovora što mi nismo više mala deca i zamorčići koji ne traže posrednike i tatu i mamu da im drže predavanje nego se sami dogovoraju, možda i brže... Nisam siguran, rekao je Vučić.

On je naglasio da ne vidi način da se suštinski i argumentovano ova inicijativa napadne.

(Kurir.rs/Tanjug)

