VUČIĆ IZ OHRIDA: Sa Severnom Makedonijom i Albanijom dogovorene veoma dobre i važne stvari

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jutros da su sa Severnom Makedonijom i Albanijom dogovorene veoma dobre i važne stvari koje će značajno unaprediti investicioni ambijent i naglasio da su on i premijeri druge dve zemlje odlučni da "guraju" napred ono što je dobro za građane bez obzira na pritiske.

Vučić je rekao da zbog kvaliteta i važnosti odluka koje su donete ima strah da će biti napada sa različitih strana, ali da se ne plaši pritisaka.

Upitan da prokomentariše kritike na račun ove inicijative, pre svega da je ona ekonomski drobra ali politički neodrživa zbog zategnutih odnosa Beograda i Prištine i drugih, Vučić kaže: "Ne očekujem probleme između Beograda i Tirane, mada znam da će Rama biti izložen žestokim pritiscima. I to se neće raditi direktno, jer nije lako da ovo napdanete", rekao je predsednik.

On je naveo da tri zemlje rade sve ovo u okviru onoga što je pstavljeno Berlinskom konferncijom, da poštuju pravila EU, samo da ovog puta rade sami.

"Nema argumenata za napad na ovo, radiće se zato iznutra, iz regiona, na drugačije načine, uz različita politička opravdanja, na primer da Srbija nije priznala Kosovo i druge. Nas trojica smo razgovarali i vrlo smo odlučni da guramo ono što je za naše garđane dobro", poručio je Vučić.

Kaže da njega ne interesuju nikakvi pritisci.

"To je dobro za građane Srbije", rekao je on.

Istakao je da je preševski prelaz za Srbiju sada jedan od najvažnijih prelaza zajedno sa Batrovcima, Gradinom i Horgošem i dodao da je sa premijerima Severne Makedonije i Albanije Zoranom Zavom i Edijem Radmom dogovoreno da fitosantarne i veterinarske inspekcije rade 24 sata dnevno, što će trostruko ubrzati prelaz kamiona sa robom.

"To će značiti neverovatno smanjenje operativnih troškova, taj višak vrednosti će kompanije moći da podele radnicima".

Vučić, takođe, navodi da ta odluka ima možda i veći značaj od toga da građani mogu da prelaze granicu samo sa ličnom kartom, jer je to politička odluka.

"Ali, ovo će kreirati investicioni ambijent, koristiće i mnogim nemačkim i stranim kompanijma", kazao je Vučić.

Objasnio je da je, na primer, nemačka kompanija Kromberg Šubert otvorila fabriku prvo u Severnoj Makedniji, a drugu u Kruševcu.

"Treća stvar koju smo dogovorili je da izmenimo zakon i da jedni i drugi i treći prihvatimo radne dozvole", kazao je predsednik Srbije i dodao da to znači da će to omogućiti ljudima da rade u sve tri zemlje.

Onaj ko ima radnu dozvolu u Severnoj Makedoniji imaće i u Srbiji i Albaniji i obrnutom, dodao je Vučić.

Istakao je da će, na primer, kompanija Kromberg Ssubert, imati veliku korist jer će moći da pošalje svoje inženjere iz Severne Makedonije u Srbiju i obrnuto.

"Nama će to mnogo koristiti, jer imamo probleme sa radnom snagom. To će kreirati veoma dobar investicioni ambijent i pomoći u dovođenju novih investicija. To je poruka stabilnosti, da imate slobodu kretanja i protoka robe", kazao je Vučić i dodao da na tom prostoru živi 12 milona ljudi.

Vučić je rekao da je dogovoreno priznavanje profesionalnih kvalifikacija, što, dodaje, može da se obavi u najkraćem roku. Dodao je da je Albanija deo toga već stavila u zakonsku proceduru, a Srbija će to učiniti u najkraćem mogućem roku.

"To su tektonske promene, koje će mnogo da znače za naše privrede, da omoguće veću atraktivnost i da znače mnogo više stranih investicija", rekao je Vučić.

Ukazao je da su stranim kompanijama, pored subvencija, sve više važni dualno obrazovanje, ispred toga stabilnost, a zatim i mogućnost apsolutno slobodnog kretanja na što većoj teritoriji i prijemčivost radne snage.

Kada je reč o kretanju kapitala, što je teže sprovesti, Vučić je rekao da treba da se vidi hoće li izdržati sve udare po ostalim pitanjima.

"Kretanje kapitala će biti najkomplikovanije, potrebnio je mnogo izmene zakona. Ali, kada doltle dođemo moći ćemo da kažemo da smo kreirali jedinstveno tržište i bićemo 'hit' i najatraktivije mesto za sve koji žele da ulažu", rekao je Vučić.

Predsednik je izrazio uverenje da će pre kraja godine biti moguće putovanje u Albaniju samo sa ličnom kartom.

Primetio je da, kada se govori o 'mini šengenu', iako u Evropi ne vole to da čuju, jer je vezano za njihov geogradfski pojam i odluke, a i u ovom slučaju nisu "direktni naredbodavci", sve se radi u skladu sa evropskim pravilima i evropske četiri slobode.

"Ko zna kako ko može da reaguje, ali planiramo da se dogovimo u Draču na sledećem sastanku 21. decembra, da, ako uđete na aerodrom u Beogradu i imate dozvolu da sletite u Srbiju, neće trebati posebna dokumenta za Albaniju ili Severnu Makedoniju. Niko vas neće pitati za papire", rekao je Vučić.

Potrebno je, dodaje, da se uradi usklađivanje i objedinjavanje tehničke dokumentacije, kako bi se što manje papira prelazila granica, što je bolje za privredu.

Istakao je i da tri zemlje mogu zajedno da rade na kreiranju objedinjene turističke ponude i rute, da privlačimo turiste, posebno one iz Azije.

"Da onaj ko dođe u Beograd, može da ode i na Kopaonik, Staru planinu, Zlatibor, Ohrid, Skoplje, Tiranu, Drač... u jednom mahu", rekao je Vučić.

