DOBRODOŠLI PREDSEDNIČE ALEKSANDRE VUČIĆU: Srbi iz Severne Makedonije OVAKO pokazali oduševeljenje zbog dolaska srpskog predesdnika (FOTO)

Predstavnici Srba u Severnoj Makedoniji razgovarali su u Ohridu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i izrazili zadovoljstvo sve tešnjim odnosima dve zemlje, što će, veruju, doprineti i daljem zbližavanju dva naroda.

Povodom posete predsednika Vučića Ohridu, Srbi su na ulazu u grad postavili baner na srpskom i makedonskom jaziku sa natpisom "Dobrodošli predsedniče Aleksandre Vučiću".

Baner je postavljen da bi poželeli dobrodošlicu sprskom predsedniku, koji je, kažu, uložio velike napore i dao doprinos razvoju odnosa dva naroda i dve zemlje pokretanjem brojnih inicijativa na polju kulture, i očuvanja identiteta i istorije Srba i Makedonaca, u jednoj i u drugoj zemlji.

Jedan od osnivača tamošnjeg kulturnog centra Milutin Stančić i predsednik skopske opštine Centar Saša Bogdanović obišli su ovom prilikom i mesto gde je bio spomenik poznat kao "Tužni spomenik njih 400" iznad Ohrida.

- Spomenik je vladika Nikolaj podigao između dva rata, dok je stolovao u Ohridu, a podignut je u znak sećanja na mlade regrute, koji su ubijeni na tom mestu na početku Prvog svetskog rata, objasnio je Stančić.

foto: TAnjug/Mitko Andonov

On je izrazio žaljenje što taj spomenik, koji je srušen 1941. godine, nije obnovljen i što je pao u zaborav.

- Iskoristili smo susret sa predsednikom da razgovaramo i o obnovi spomenika i većoj brizi za naša obeležja u Severnoj Makedoniji. Međutim, treba razmišljati o budućnosti i raduje nas projekat otvaranja kulturno informativnog centra u Skoplju i Beogradu, koji će biti most povezivanja dva naroda, rekao je Stančić.

Govoreći o položaju Srba u Severnoj Makedoniji, rekao je da im je pošlo za rukom da se, nakon 15 godina, predmet "srpski jezik i kultura" ponovo uvrsti kao izborni u obrazovni sistem Severne Makedonije.

Što se inicijative za ukidanje barijera za slobodno kretanje roba, usluga, ljudi i kapitala tiče, o čemu se juče i danas razgovarano upravo u Ohridu, rekao je da se suviše gleda na političko tumačenje, a manje na ono što narod dobija, a to je mnogo.

- To je odlična stvar za prevazilaženje svih barijera i stereotipa, podvukao je Stančić.

Bogdanović ističe da položaj Srba u Severnoj Makedoniji nije na zadovoljavajućem nivou, ali dodaje da se stvari polako pokreću.

Izrazio je zahvalnost Stančiću što je uvrstio srpski u obrazovni sistem Severne Makedonije i naveo da postoji veliko interesovanje za ovim izbornim predmetom koji se može birati od trećeg razreda.

- To pokazuje da je želja velika, samo što niko do sada nije davao šansu, rekao je on.

Bogdanović je naglasio i da planirano otvaranje kulturno-informativnih centara ima veliki značaj za dalje zbližavanje dva bratska naroda.

Istakao je da je premijer Severne Makedonije Zoran Zaev započeo kampanju "društvo za sve", u kojem srpska zajednica ima svoje mesto.

- Raduje me i da država Srbija daje svoj doprinos očuvanju makedonskog identiteta u Srbiji. Inicijativa "mali Šengen" zbog toga može doprineti očuvanju identiteta naroda u obe države, kao i njihovom boljem položaju, zaključio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir