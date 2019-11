ZBOG PONIŠTAVANJA GLASOVA IZ SRBIJE! Simić: I teorijska i politička šansa da se izbori na KiM ponište

Član Predsedništva Srpske liste Slavko Simić izjavio je večeras da postoji i teoretska i politička šansa da se izbori na KiM ponište i raspišu novi.

On je rekao da na to ukazuje poništavanje glasova iz Srbije, ali i politička odluka da koalicija okupljena oko Fatmira Ljimaja i Bedžeta Pacolija uđe u Skupštinu.

- Imamo i različite pozicije najveće političke stranke u Prištini Demokratskog saveza Kosova i Samooperedeljenja oko nekih tema, kao što su dijalog, takse, demarkacija. Postoji tendencija da se SL ne uključi u buduću vladu što može da dovede da izađemo na birališta. Dakle imamo i teoretske i političke okolnosti koje će i te kako uticati na formiranje buduće vlade, rekao je Simić.

Upitan do kada će se čekati dijalog, on je rekao da najpre čekaju da se formira vlada u Prištini što može da se dogodi do kraja decembra ili čak u januaru.

- Ono što želim da istaknem je imperativ da se dijalog nastavi, da se normalizuju odnosi albanskog i srpskog naroda i da imamo dugotrajan mir i bezbednost. Sa druge strane Priština je nametnula barijeru. Imamo i takse nametnute pre skoro godinu dana i dokle god imamo takse nećemo imati dijalog. Znači ukinute takse prekinite da opstruišete dijalog i onda ćemo razgovarati, rekao je Simić.

Govoreći o spotu albanske pevačice, snimljenom u pravoslavnoj crkvi na Novom Brdu, Simić je kazao da je neizdrživo da se skrnave naše svetinje i objekti SPC i da će u narednom periodu obavestiti ceo pravoslavni svet koliko albanski narod vrši pritisak i brutalno napada i kulturno istorijske spomenike i srpsku baštinu i verske objekte SPC.

- Albanski narod mora da ima svest da ne sme da napada verske objekte i objekte od istorijskog značaja, zaključio je Simić.

(Kurir.rs/Tanjug)

