VUČIĆ O DOKTORATU SINIŠE MALOG: Odluka BU je duboko politička, za članstvo u vladi važni su rezultati a ne doktorat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da ga nije iznenadila odluka Beogradskog univerziteta o doktoratu ministra finansija Siniše Malog.

"Rekao sam vam da ćete imati negativnu odluku o doktoratu, na kraju ste shvatili iz izjava da je taj upad na Univerzitet doprineo odluci, ja sam saglasan sa tim. Nažalost ta odluka je duboko politička, pitanje akademske čestitiosti je važna za našu zemlju. Čitao sam doktorat Malog, ali nisam stručan da dajem ocene. Uveren sam da je u pitanju politička odluka bez presedana. Što se tiče izbora za Vladu tu se proučava nešto drugo, ko je kakve rezultate postigao", rekao je Vučić.

On je dodao da je Mali bio jedan od najboljih studenata i da je veoma obrazovan.

"U eri diktature kako kažu, eto moguće je i takvu političku odluku doneti protiv nosioca vlasti. Sve to nije bilo moguće pre sedam godina razgovarati o doktoratu Pajtića. Mislim da to govori o slobodama u Srbiji. Nisam spreman da prihvatim to da Siniša Mali radi loše u vladi Srbije", rekao je Vučić.

Vučić kaže da se, posle zdravstvenih problema, koje je imao prethodnog vikenda, sada dobro oseća.

"Dobro sam, odlično. Bio je problem u petak i subotu i to je to", rekao je Vučić.

Dodao je da se već u ponedeljak vratio na posao, kao i uzima terapiju redovno, te da su mu lekari savetovali da bude manje angažovan.

"Ali, bila je teška nedelja, pa nisam mogao, ali verujem da ću u narednim nedeljama moći", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je prošlog petka uveče, 15. novembra, primljen na Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu, zbog kardiovaskularnih problema

Govoreći o malom Šengenu, Vučić je kazao da je to ideja kojoj su se uvek suprotstavljale velike sile, jer podrazumeva da same zemlje upravljaju svojim teritorijama.

"Nisu se iznenadili samostalnošću Srbije, već hrabrosti Rame i Zaeva. To je ideja koja je toliko čista da nema nijednog negativnog aspekta", rekao je Vučić.

On je dodao da se naježi kada vidi u novinama "samo ovo uradite i dobićete posao u Nemačkoj".

"Molim te ljude da pogledaju nešto drugo, da smo pre 2 godine imali prosečnu platu 330 evra. Počećemo da prestižemo zemlje u regionu, da uradimo apartmane za njih. Da može da s ekupi automobil i ostvari srpski san. To planiramo kao poseban deo Investicionog plana", rekao je Vučić.

