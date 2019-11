REGIONALNI FORUM MLADIH, VUČIĆ: Ljudi odlaze jer traže budućnost! PAHOR: Oprostiti ratna dešavanja, okrenuti se miru

"Važno je da stvorimo ambijent u regionu u kome nećemo više da se bijemo, već da radimo zajedno. Da stvorimo novu perspektivu za naše ljude. Ne odlaze ljudi više zato što su gladni, mnogo je više ljudi koji traže srećniju budućnost, traže bolji život, a ne to da se prehrane, to je priča koja je bila pre 40 godina. Suština je u tome da je naš najveći problem da ne možemo da ponudimo srećnu perspektivu za mlade ljude, a to podrazumeva i sveukupna društvena atmosfera u regionu. To je rezultat naših loših politika iz prošlosti iz koje ne uspevamo da izađemo, da iznedrimo neku novu energiju, neki novi pristup. Ponosan sam na nedavnu inicijativu koja je zasnovana na četiri osnovne slobode EU. Važno je da dokažemo da smo u stanju da sednemo sami za isti sto i da se dogovoramo, ma koliko problema imali i da odluke donosimo brže i tada ćemo uspeti da vratimo narodu samopouzdanje i veru da ostanu na svojim ognjištima i u svojim zemljama da žive i da tu očekuju bolju budućnost." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sa predsednikom Republike Severne Makedonije Stevom Pendarovskim i predsednikom Republike Slovenije @borutpahor učestvuje na četvrtom Regionalnom forumu mladih lidera u Novom Sadu.

