VUČIĆ PORUČIO REGIONU: Lažemo se brojkama, a odlaze nam ljudi, ne zato što su gladni, već traže srećniju budućnost

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sa predsednikom Republike Severne Makedonije Stevom Pendarovskim i predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorom učestvuje na četvrtom Regionalnom forumu mladih lidera u Novom Sadu.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Nov 23, 2019 at 2:04am PST