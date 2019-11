VUČIĆ O PRODAJI MINA: Đilas pokazao samo osminu dokumenta, zašto rušite Srbiju? Malom sam davno rekao da pocepa doktorat

Predsednik Aleksandar Vučić demantovao je danas pokušaj opozicije da državi Srbiji pripiše prodaju oruŽja Ukrajini i pokazao dokumenta koja svedoče da je u tom navodnom slučaju oružje zapravo prodato firmi "Natan" iz Poljske, da je sve urađeno po zakonu, ali da je Srbija ipak ukazala na mogućnost da Natan nije krajnji korisnik.

"Optužili su nas da ubijamo rusku decu, tako što Srbija zarađuje prodajući granate Ukrajini. Hteli su dodatno da otežaju svojoj zemlji odnos sa Rusijom. Sinoć su pokazali dokument koji je trebalo da dokažu krivicu Srbije i da smo nešto krili oko minobacačkih granata", rekao je Vučić novinarima u Novom Sadu.

On je kazao da su Marinika Tepić i Dragan Đilas pokazali na društvenim mrežama samo osminu dokumenta, te da mu nije bilo teško da te dokumente pronađe.

"Sakrili su dve stranice dokumenta u kojem se kaže da je prisutan bio Dementijev i izvesni Jeličić iz Krušika, kao i Slavica Milošević-Gračanin. Tražene su minobacačke mine, a krajnji korisnik je Natan iz Poljske", kazao je on.

Vučić je novinarima pokazao papir za koji tvrdi da ga imaju i opozicioni političari, ali da su sakrili njegov sadržaj.

"Krajni korisnik je Natan iz Poljske, dakle dolazi trgovac koji pregovara Natan iz Poljske, oni su u vezi sa mamom lažnog uzbunjivača iz Krušika", rekao je Vučić.

Konačni rezultat je ugovor koji Tehnoremont gospodina Petra Crnogorca sa potpisima iz Temerina.

"Kažu sa Natan, sedištem u Poljskoj zaključuju ugovor za prodaju 23.500 mina za minobacač, vrednosti milion i 833 hiljade. Krajnji korisnik je Natan u Poljskoj. Nama je ruska služba prijateljska. Jedan od šefova BIA dovodi na razgovor lice vlasnika Tehnoremont kompanije i kaže mu nemojte da se igrate i da izvozite u Ukrajinu i ugrožavate odnose sa Rusijom, o čemu postoje zapisnici", rekao je Vučić.

On je kazao da je Srbija sve uradila po zakonu.

"Upozoravamo one iz Srbije koji pokušavaju nekoga da obmanu, oni su naravno imali ceo dokument, ali nisu hteli da kažu koga je taj Ukrajinac predstavljao. Zašto ljudi tako gnusno lažete da biste svoju zemlju doveli u tešku situaciju", upitao je on.

Vučić je upitao zašto opozicija ruši Srbiju i odnose sa Rusijom.

"Ja ga molim što pre, dajte Tužilaštvu sve podatke o Vama i gospođa mami, da pohapsimo te bitange lopovske koje su bilo šta pokrale. Nemojte mene da zovete, ja nisam tužilac. I gospodin sin i mama imaju bolje društvo nego što sam ja, to su vam ovaj Crnogorac i Damjanović", rekao je Vučić.

On je kazao da se "slučajno igra sudbine okrenula", te da se od njihove laži okrenula ka istini. Govoreći o susretu sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom 4. decembra u Sočiju, rekao je da se Srbija priprema za to.

"Putina smatram iskrenim prijateljem Srbije, ja sam predsednik Srbije i moj posao je da štitim interese Srbije. Rusija ne samo da nema nijedan razlog, već može da bude ponosna na saradnju i prijateljstvo sa Srbijom, a želim da verujem, i Rusije prema Srbiji. U svakom pogledu smo bliski. Ako je bilo šta potrebno da objašnjavam, ja od toga ne bežim, savest mi je čista kao suza", rekao je Vučić.

Govoreći o doktoratu Siniše Malog, Vučić je kazao da nije bilo "strašnog pritiska na Rektorat" takve odluke o doktoratu ne bi bilo.

"Siniša Mali mora da plati i političku cenu, videćemo kako i šta u budućnosti, jer nije umeo dobro da proceni, kada ste pre 3 meseca mogli da pocepate taj doktorat niste uradili, sad da ga cepate nema smisla. Ja milsim da on dobro radi svoj posao, da javne finansije u Srbiji nikad nisu bile bolje", kazao je Vučić.

Dodao je da Malom "sole pamet polupismeni ljudi" poput Dragana Đilasa i Janka Veselinovića, a on je bio najbolji student.

"Žao mi je Siniše, vidim da ga je to mnogo pogodilo. Ja sam mu davno savetovao da to pocepa, da napiše novi rad, da pozove sve ljude da to vide i čuju. On je rekao - ne ja sam tu mnogo rada uložio, e evo ti sad", kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima to je politička i politikanska odluka kojoj neće da se priklanja.

