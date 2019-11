LIDER NARODNE STRANKE OPET VREĐA! Jeremić premijerku nazvao huljom, ona ga žestoko spustila: ON JE POLITIČKA KLEOPATRA

Lider Narodne stranke Vuk Jeremić ponovo se obrušio na premijerku Srbije Anu Brnabić: nazvao ju je "huljom protiv koje će biti raspisana poternica Interpola". Brnabićeva mu je odgovorila tako što ga je podsetila na njegova ranija "predskazanja" koja su se ispostavila kao netačna.

Naime, Jeremić je krenuo sa brutalnim uvredama zbog premijerkine izjave da ministar finansija Siniša Mali neće napustiti vladu jer je, kako je rekla, poništenje njegovog doktorata "politička odluka".

Osuo paljbu

- Za ovom huljom će jednog dana biti raspisana crvena poternica Interpola. To će se dogoditi na detaljno obrazložen zahtev Specijalnog tužioca za visoku korupciju, uspostavljenog nakon pada režima. Neće je spasti strano državljanstvo, niti razni lobiji - napisao je Jeremić na Tviteru.

Premijerka ga je, nakon toga, uporedila sa najpoznatijom kontroverznom srpskom proročicom.

- Novo predstakazanje naše političke Kleopatre! Ovaj put je videla da ću ja u budućnosti imati strano državljanstvo, a da će njen alter ego Vuk Jeremić biti tužilac, sudija i šef Interpola. Neke od ranijih vizija: referendum o Kosovu 4.11.2018. i pad vlasti do Uskrsa. Cirkus... - napisala je Brnabićeva.

Prostačko ponašanje

Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović osudila je ove napade, ali i pokušaj stavljanja lanca na sporedni ulaz zgrade Ministarstva finansija od strane grupe "Ne davimo Beograd", kako bi se sprečio ulazak ministra Siniše Malog na radno mesto. Kaže da je to "pokušaj uzurpacije državnih institucija" i "prostačko ponašanje".

- Ovakve akcije opozicije nisu ništa drugo nego novi jalov pokušaj da opozicija sakupi neki politički poen pošto nikakav program i nema - rekla je Mihajlovićeva.

Marko Matić: Jeremić frustriran zbog političkih poraza

Politički analitičar Marko Matić kaže za Kurir da bi Vuk Jeremić trebalo najpre da odgovori na pitanja o sopstvenim vezama sa "belosvetskih kriminalcima od kojih su neki bili direktni finansijeri CIRSD-a".

- Umesto toga, Jeremić nastavlja sa pretnjama progonom svojih političkih protivnika i neistomišljenika. Posebno kompromitujuće je to što on otvoreno poručuje da će, u slučaju dolaska na vlast SZS, tužilaštvo i policija postupati i odlučivati po političkim direktivama što je otvorena najava uvođenja totalitarizma u jednu evropsku zemlju. Njegov ekstremizam očigledno je posledica njegovih frustracija zbog niza političkih poraza koje je pretrpeo i odsustva bilo kakve perspektive političke opcije koju on zastupa - kaže Matić.

